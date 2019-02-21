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كُتّاب وآراء
قضية عروس برشيد
الخميس 21 فبراير 2019 - 07:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الظغط يولد الانفجار الخميس 21 فبراير 2019 - 08:42
ماشي مزيان تسكن العروسة مع الوالدين ديال راجلها حيت تيكثرو المشاكل ,الزوجة ماغديش تقدر تخدم على عشرة ديال النفوس وتعيا تعيا تعيا تخدم ومن بعد يجيو الوالدين ديال راجلها ويظربو ليها كولشي في الزيرو ويقولو ليها راكي ماخدمتي والو ونتيا قبيحة وخايبة وعنصرية وشيطانة ,هذاك الزمان ديال تتزوج وتجيب الزوجة تسكنها مع والديك راه مشى مشى ومابقاش
2 - ربما المشكل عاطفي الخميس 21 فبراير 2019 - 08:57
لوكان في قلوبنا ملأ دكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل بنا الحال لهدا مؤخرا بعد تجاوزنا لليابان وأوروبا في الإنتحار.
نحن لايشفي غليلنا إلا كرها لبعضنا أو دم إنتقام كما يحصل يوميا بين العائلات.
أنا أظن والظن إتم والله أعلم،أظن أن المرحومة كانت لها علاقة عاطفية في سن المراهقة قبل الزواج كما هو معروف في مجتمعناا وربما كان يهددها بصور له معها حتى تستمر علاقتهما معا أو طلاقها من زوجها لإرضائه.
أنا لا أتشفى في أحد ولاكني أتعاطف مع المرحومة الشابة وأبحت عن الدافع وأتمنى أن لايكون ظني صحيح،اللهم مرض نفسي.
الرحمة والمغفرة لك ياأخته والله إصبر الجميع.
نحن لايشفي غليلنا إلا كرها لبعضنا أو دم إنتقام كما يحصل يوميا بين العائلات.
أنا أظن والظن إتم والله أعلم،أظن أن المرحومة كانت لها علاقة عاطفية في سن المراهقة قبل الزواج كما هو معروف في مجتمعناا وربما كان يهددها بصور له معها حتى تستمر علاقتهما معا أو طلاقها من زوجها لإرضائه.
أنا لا أتشفى في أحد ولاكني أتعاطف مع المرحومة الشابة وأبحت عن الدافع وأتمنى أن لايكون ظني صحيح،اللهم مرض نفسي.
الرحمة والمغفرة لك ياأخته والله إصبر الجميع.
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