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كُتّاب وآراء
خراطيم مياه تفرق محتجين
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - رشيد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:08
رابطوا و صامدوا و اصبروا حتى تتحقق مطالبكم .. فالحقوق لا تعطى في هذا البلد و لكن تنتزع بعد صراع طويل.. لا أحد سيحس بآلامكم و متاعبكم و قضاياكم فقوموا بأنفسكم و تحدثوا عن مطالبكم و الله معاكم
2 - Tim الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:09
J'ai une seule question,pourquoi avoir accépté de travailler"sous contrat"?Je veux une réponse claire et nette,je veux juste comprendre.
3 - said الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:12
بلاد الأمن و الا حقوق
لاش تهضو على حقك فهاد البلاد خمس تمشي للخارج و تتظاهر
عدد رجال الأمن أكثر من عدد المتظاهرين هههه
لاش تهضو على حقك فهاد البلاد خمس تمشي للخارج و تتظاهر
عدد رجال الأمن أكثر من عدد المتظاهرين هههه
4 - بنكبور الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:16
على بلاااااد
السيمي يتكرفص عليك و الوقاية المدنية تتدخل تبرد ليك الدقة
وزارات و حكومة اخر الزمان بقرارات لامسؤلة
السيمي يتكرفص عليك و الوقاية المدنية تتدخل تبرد ليك الدقة
وزارات و حكومة اخر الزمان بقرارات لامسؤلة
6 - العنف الرسمي ليس حلا الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:20
حلو المشاكل ديال الناس عوض الزىواطة والعصا. رآه العنف الرسمي لا يؤدي إلى أي شيء سوا تعقيد الأمور. العنف الرسمي لم ولن يكون الحل أمام عجز الحكومة والبرلمان والدولة برمتها على التوجه نحو حل المشاكل والحوار.
7 - Omayma الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:27
من عين المكان : كاين شوية التبوحيط و الاستفزاز
تعليق غير لائق
-10
8 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:45
كل التضامن مع الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد.
9 - يوغرطة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 18:54
يبحثون عن راتب مقابل الإضراب الذي سيصبح بعد الترسيم تعويضات عن البطالة المدفوعة الأجر اي عن الاضرابات المفتوحة التي تتحول الى عطلة مفتوحة مدفوعة الأجر من أموال دافعي الضرائب مثلي ويضيع أبناء الشعب تلاميذ التعليم العمومي في ساعات إن لم أقول أسابيع وشهور من الزمن الدراسي. على الدولة أن تفرض شروطها على هؤلاء لأنها ربة العمل. ولي معجبو حال ميوقعشي العقد وملحقه خليه يشباع بطالة.
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