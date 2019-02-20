24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. شبهة الاتجار بالمخدرات تلاحق ثلاثينيا في سطات (5.00)

  2. لفتيت يطالب والي البيضاء بالإنصات للمواطنين ومحاربة الإرهاب (5.00)

  3. توجيهات الملك تُثمر حصيلة إيجابية في تجاوز مشاكل آجال الأداء (5.00)

  4. أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)

  5. الهجوم الإرهابي في "بولواما" يدفع الهند إلى طلب مساعدة المملكة (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطير .. شغب كلاسيكو الشرق

خطير .. شغب كلاسيكو الشرق

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - ali الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:14
انه ابتلاء لفوزي القجع الذي سيجد نفسه مضطرا لمعاقبة جماهير فريقه والفريق الجار.

نتمني ان يثم استبعاد جماهير الفريقين من ولوج المدرجات الي غاية نهاية الموسم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المتتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:15
يجب الرجوع الى تسجيلات كاميرات المراقبة وكل من ضبط متلبسا بالشغب وجبت معاقبته باشد العقوبات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - وجدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
أصلحوا العقول ومن بعدها أصلحوا الملاعب ، اموال تنفق لتدمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - skizo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لا لا لا لا هادي بور سعيد مبقاتش وجدة مابغيناش هاد بحال الجمهور المتهور اللاموبالي بناقص منهم او من تشجيعم (صدقوني ما اقوله الان هو الهدف)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - hassan الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.أين هي الروح الرياضية.أين أنتم يا من تقولون نسهر على تربية الاجيال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عبدالإله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لاحول ولا قوة إلا بالله
شيئ مخجل وغير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة ولا للأخلاق الإنسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عبدالله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:17
علاش البوليس عندهم هاداك الفردي ، هاذ الوحوش الناطقة ما ينفع معها غير القرطاس ، يا السيد الحموشي راك تتراخى بزاف مع المجرمين او البوليس ما بقات عنده قيمة والسيبة ولات في البلاد ، الله يهديك راه الحيوان الناطق لا تنفع معه الديموقراطية وحقوق الانسان لانهم ماشي إنسان راهم فايتينو غير في النطق اما العقل راهم حيوان متوحش او خصو الزرواطة والى دعات الضرورة القرطاس ، القرطاس يا رجل راه هادشي تخطى الخطوط الحمراء ، واش هادوك البوليس ماشي مغاربة او هما تما لكي يحمون المغاربة والسلم حتى ولاو تا يخدًو العصا ، ماذا هادا ؟ غير سياستك مع المجرمين والا مشى المغرب في خطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - كمال الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
عندما تغيب العدالة وتصبح دولة الحق والقانون أسطورة لاتوجد إلا في حكايا الجدات...فلاغرابة أن نشاهد مثل هذه المشاهد على هذه الأرض...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - MouhcineB الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
فقدت الأمل في هذا الشعب ، فقدت الأمل في الدولة ، يا ربي خدني إلى مكان لا أسمع فيه و لا أرى أي شيء له علاقة بهذا البلد ، لو إستطعت شراء جنسية لأشتريتها و خليت ليكم الوطنية .
تبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - احمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
متى ننتهي من هذه التصرفات الغير اخلاقية متى يستوعب الجمهور أن الرياضة أخلاق قبل ان تكون منافسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - اعصيم سمير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
حسبي الله ونعم الوكيل.واش هاد الجيل شعب خبز.واش هادي رياضة ولحلبة الملاكمة.ارجو من السلطات القضائية الحكم باقصى العقوبات على هاد المشاغبين .شباب تائه خونة الوطن.وماذنب رجال الشرطة حتى يسال دمهم.تحية لرجال الامن الوطني المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - oujdi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:19
حنا متصلحنا حتى حاجة براهش متخلفون حتى النخاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - وزاني الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:19
حشومة والله على هذشي الكرة القدم الاخلاق واحد تمشي تيران يتفرج باش تمتع ماشي بش موت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - سلام الصويري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:20
يجب الغاء هذه المهزلة لان الاحداث تجاوزت كل الحدود في مختلف الملاعب وهناك احتقان كبير وعميق ورهيب قد تسفر عن كارثة لا قدر الله وتكرر هذه المآسي كل أسبوع رغم ذلك سلطة التحكم تبقي على هذا المخدر لتحويل اهتمام الشباب عن الأهم وتخسر اموال باهظة من اموال الشعب !!
اما آن الاوان لوضع حد لهذه المهزلة والغاء هذه الكارثة ام ان من بيديهم الامر في أبراجهم العالية لا يكترثون بعواقب الاحداث الأليمة بهدف التنويم والتخدير !!
وبزززززاف على الكرة وما ذنب المواطن التي يهدر دمه وتدمر امواله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - hbibo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:20
للذين يدعون لحقوق الإنسان حللوا وناقشوا وفسروا ما جرى بوجدة ويجري بالملاعب المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - عزوز الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أكاد أصدق. هل هي مبارة كرة القدم أم حرب؟ بالامس جمهور آسفي و مراكش اليوم وجدة و بركان و الآتي الله وحده يعلمه. اتأسف وأتحسر.حسبي الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - سمير العلمي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
و الله العظيم هذا الشغب لا يشرفنا . و رجال الأمن دائما في خدمتنا. بالشفاء العاجل لرجل الأمن.و الله يهدي شبابنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - تاوريرتي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
العالم مشا بعيد وحنا مزال شادين فلخوا الخاوي والحقد على بعضنا البعض الإسلام بريء من هد العنف والأعمال الشيطانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - FARHAT الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
على وزارة الداخلية و وزارة الشبيبة والرياضة وكذلك الجامعة الملكية لكرة القدم أن. تتخذ إجراءات صارمة في المشاغبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عماد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
هـذا ما جناه المغرب من حقوق الإنسان وجمعيات
المساندة لما يسما الحقوق .
أشد العقوبة لكل من خولة له نفسه المس الأخر
حيونات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - youssef الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:23
لا حول ولا قوة الا بالله، لا كرة نقية لا عقلية نقية ،جمهور همه الوحيد الشغب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - younesss الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:23
قمة التخلف و الكلاخ يجب منع الجماهير من الدخول للملعب بصفة نهائية و معاقبة المشاغبين أشد العقوبات بصراحة نحن لا نستحق ملاعب لكرة القدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - ADAM الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
البوليس أهرب شد شد شد تحية لرجال الأمن لم بكن امامكم حل اخر سوى الهروب حفاظا على حياتكم من شردمة و حتالة ممن يسمون أنفسهم جمهور كرة القدم الهجوم كان مخططا له من خلال الطريقة التي نفد بها لهادا فكل من تم أعتقاله يجب تقديمه للمحاكمة حتى يرد القانون لهم الصاع صاعين و مرة اخرى تحية لرجال الامن و هدا الهجوم عليهم يدكرني بالسترات الصفراء في فرنسا حين هاجموا قوات الامن بالحجارة نزعوها من الأرصفة و الأسلحة البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - بركاني الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
شعب شبع خبز
شوهة
جمهور اغلبه اطفال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - شري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
بصفتي رجل أمن أقر و أعترف بأن رجال الأمن بمدينة الرباط و سلا هم أكثر شجاعة و قوة و خبرة و حنكة من باقي رجال الأمن بالمدن المغربية و هدا أمر واضح للعيان في كل المناسبات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - bakhtaoui الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:26
السلام عليكم هذي مشي روح رياظية هذي حرب خاصهم يلعبو بدون جمهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - سعيد مغربي قح الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:28
هذا ما جناه القرقوبي على أبناء الشرق المغربي..الهمج والفوضى وشغب الملاعب..
لقد رأيت بأم عيني في مدينة وجدة "سماطي البولا الحمرا" تباع أمام الملأ..حتn الشرطة لا تحرك ساكنا..

وهذه هي النتائج شغب ومخدرات..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - assifnwourgh الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:28
صدق من قال خاصنا 300 عام باش نوصلو لأوروبا.. نتوما زريبة الحمير أوبزاف عليكم.. الملعب مزال كاع مانشفات صباغتو الله إحضر السلامة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - لا يوجد.خطر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
لا يوجد خطر فقط هناك بعض الجماهير المدعومة من جهات خارجية تحاول تشويه بركان ووجدة لكن الشعب له السبق والكلمة الفصل دائما نتقاسم المرة بيننا وبين بركان نحن اخوة واحدة تحيا وجدة تحيا بركان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - Lazaret الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
قولولي واش هاد الناس عندهم شي عقل ولا لا ؟؟
عيب و حشوما، إوا إلا كانت الرياضة بهاد الشكل بناقص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - zirlo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
هذه نتيجة الاحكام المخففة تجهيزات جديدة تدهب في مهب الريح. يجب اعادة النظر في المنضومة ككل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - بوخلافة حسن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
منذ سنين والدولة تتفرج على شغب الملاعب وكل سبت واحد المواطنين اصبحوا يلغون سفرهم وخروجهم للنزهة خوفا من همج الملاعب . الدولة ايضا تتفاوض مع الالترا الذين هم السبب في كل ما يحصل منذ سنين .فهم المعلم والاستاذ للمشاغبين . فبقرار بسيط يمكن للدولة ان تمنع الشغب ولكنها تريد ان يعم الفزع وان يبقى الناس في منازلهم . تحليل ضيق ناسين ان هذه الاشياء تسيئ الى سمعة المغرب وتدفع الى السياح بعدم الخروج ايام السبت والاحاد ويبقون حبيسي الفنادق وهناك من سيقرر عدم المجيئ عندما سيرى عبر المواقع الالكترونية ما يقع في المغرب ايام العطل او ايام المقابلات الرياضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - simo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:31
السلام عليكم .هناك من ياتي الى الملعب لاهم له سوى افتعال الشغب حتى يتاح له ممارسة السرقة والتخريب.الفرقة رابحة والجمهورها داير الشغب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - عبد الرحيم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:31
الم تلاحظو ا شياء ما بدأ يحدث في المغرب


تصعيد الاستادة المتعاقدين
شغب الملاعب
عودة نشطاء 20 فبراير


هناك ايديي خفية بدأت تتحرك من جديد
و اعتقد ان مخابرات دولة او دول من الشرق الاوسط لها باع في مابدأ يحدث
خاصتا بعد قطع العلاقات معها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Mohamed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
والله العظيم الى خاص تتوقف هد البطولة هدي حرب ماشي الكورة حشومة حشومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - خليلوفيتش الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
يجب إيقاف هذه المهزلة فكرة القدم أبتكرت للترفيه و التسلية وليس للتخريب و الترهيب يجب إيقاف البطولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - tahir الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
معجب.باخبار.هسبريس.الرياضية.الوطنية.الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - محمد الزموري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:33
إنما الأمم الأخلاق مابقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا . في العالم لا توجد دولة متقدمة بشعب متخلف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - simo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:33
هده هي نتيجة الحاح الفرق اجراء المقابلات قبل تسليم الملعب فمخلفات الاشغال تكون بمتابة اسلحة بيضاء جاهزة تحفز الجماهير على الشغب و التخريب ولنا في مجزرة مركب محمد الخامس سنة 2016 خير مثال بالشفاء العاجل للمصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - احمد المغرلي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:34
يااااا ربك شاوا هااااااادددداااااااا !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - عمر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:34
الدول تزداد تحضرا وتقدما ونحن نزداد همجية وتخلفا ياربي تلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - وجدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:35
كنت هناك اشاهد المقابلة.علمت ان الامور لن تسير على ما يرام .
مع الاسف هذا ان دل على شيء فانه يدل على الستوى الذي وصلنا اليه.
اذا فاهلا بالعقوبات التي قد تصدر في حق النادي ومحبيه المخلصين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - محمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:36
chomage+ignorance= Émeute !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - مستنكر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:36
ليس غريبا أن نرى مثل هذه المناظر بملعب لكرة القدم،فهذا (الجمهور) لا يمُتُّ لكرة القدم بصِلة،إنما هم مجموعة ممن ألِفُوا المروق عن النظام والقانون إشباعا للحاجة لجرعات اعتادوا عليها ،فالخوف كل الخوف أنْ تمشي في الطريق وسط المجتمع وتأخذ حذرك ممن حولك!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Ahmed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:38
le public de Berkane n'ont pas accepté la défaite et ont voulu faire les rabas joie en provocant le public Oujdi avec des projectiles ce qui a entrainé tout ce bazar les deux équipes doivent étre sanctionnés par des match a huit clos et les fauteurs de troubles doivent étre jugés on veut pas de ces sauvages dans nos stades
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - العربي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:39
لا حول ولا قوة الابالله اشنو دنب هاد البوليس مساكن مع هدا مساخط الولدين غي لي ماعندو مايدير يتعدى على ملك الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - qob الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:40
عيب وعار هد شي. واش جيتو تفرجو و لا تهرسو. حسبي الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - هشام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:40
المرجو تعليق كل المباريات. وتعميق البحث للقبض على كل هؤلاء المجرمين. والحكم عليهم باقصى العقوبات. بل وتعليق كل مباريات كرة القدم لحين تجهيز جمهور لها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - abd ALLAH الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:41
والسيبا هادي بزاف على الحريه الله ينتقم منكم يا كل من له يد فهاد السيبا ولي هما منضمات حقوق الانسان الماسونيه المجرمه العالميه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.