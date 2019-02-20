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كُتّاب وآراء
خطير .. شغب كلاسيكو الشرق
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
1 - ali الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:14
انه ابتلاء لفوزي القجع الذي سيجد نفسه مضطرا لمعاقبة جماهير فريقه والفريق الجار.
نتمني ان يثم استبعاد جماهير الفريقين من ولوج المدرجات الي غاية نهاية الموسم
نتمني ان يثم استبعاد جماهير الفريقين من ولوج المدرجات الي غاية نهاية الموسم
2 - المتتبع الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:15
يجب الرجوع الى تسجيلات كاميرات المراقبة وكل من ضبط متلبسا بالشغب وجبت معاقبته باشد العقوبات
3 - وجدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
أصلحوا العقول ومن بعدها أصلحوا الملاعب ، اموال تنفق لتدمر
4 - skizo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لا لا لا لا هادي بور سعيد مبقاتش وجدة مابغيناش هاد بحال الجمهور المتهور اللاموبالي بناقص منهم او من تشجيعم (صدقوني ما اقوله الان هو الهدف)
5 - hassan الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.أين هي الروح الرياضية.أين أنتم يا من تقولون نسهر على تربية الاجيال
6 - عبدالإله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:16
لاحول ولا قوة إلا بالله
شيئ مخجل وغير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة ولا للأخلاق الإنسانية
شيئ مخجل وغير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة ولا للأخلاق الإنسانية
7 - عبدالله الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:17
علاش البوليس عندهم هاداك الفردي ، هاذ الوحوش الناطقة ما ينفع معها غير القرطاس ، يا السيد الحموشي راك تتراخى بزاف مع المجرمين او البوليس ما بقات عنده قيمة والسيبة ولات في البلاد ، الله يهديك راه الحيوان الناطق لا تنفع معه الديموقراطية وحقوق الانسان لانهم ماشي إنسان راهم فايتينو غير في النطق اما العقل راهم حيوان متوحش او خصو الزرواطة والى دعات الضرورة القرطاس ، القرطاس يا رجل راه هادشي تخطى الخطوط الحمراء ، واش هادوك البوليس ماشي مغاربة او هما تما لكي يحمون المغاربة والسلم حتى ولاو تا يخدًو العصا ، ماذا هادا ؟ غير سياستك مع المجرمين والا مشى المغرب في خطر.
8 - كمال الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
عندما تغيب العدالة وتصبح دولة الحق والقانون أسطورة لاتوجد إلا في حكايا الجدات...فلاغرابة أن نشاهد مثل هذه المشاهد على هذه الأرض...
9 - MouhcineB الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
فقدت الأمل في هذا الشعب ، فقدت الأمل في الدولة ، يا ربي خدني إلى مكان لا أسمع فيه و لا أرى أي شيء له علاقة بهذا البلد ، لو إستطعت شراء جنسية لأشتريتها و خليت ليكم الوطنية .
تبا
تبا
10 - احمد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
متى ننتهي من هذه التصرفات الغير اخلاقية متى يستوعب الجمهور أن الرياضة أخلاق قبل ان تكون منافسة
11 - اعصيم سمير الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:18
حسبي الله ونعم الوكيل.واش هاد الجيل شعب خبز.واش هادي رياضة ولحلبة الملاكمة.ارجو من السلطات القضائية الحكم باقصى العقوبات على هاد المشاغبين .شباب تائه خونة الوطن.وماذنب رجال الشرطة حتى يسال دمهم.تحية لرجال الامن الوطني المغاربة.
12 - oujdi الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:19
حنا متصلحنا حتى حاجة براهش متخلفون حتى النخاع
13 - وزاني الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:19
حشومة والله على هذشي الكرة القدم الاخلاق واحد تمشي تيران يتفرج باش تمتع ماشي بش موت
14 - سلام الصويري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:20
يجب الغاء هذه المهزلة لان الاحداث تجاوزت كل الحدود في مختلف الملاعب وهناك احتقان كبير وعميق ورهيب قد تسفر عن كارثة لا قدر الله وتكرر هذه المآسي كل أسبوع رغم ذلك سلطة التحكم تبقي على هذا المخدر لتحويل اهتمام الشباب عن الأهم وتخسر اموال باهظة من اموال الشعب !!
اما آن الاوان لوضع حد لهذه المهزلة والغاء هذه الكارثة ام ان من بيديهم الامر في أبراجهم العالية لا يكترثون بعواقب الاحداث الأليمة بهدف التنويم والتخدير !!
وبزززززاف على الكرة وما ذنب المواطن التي يهدر دمه وتدمر امواله
اما آن الاوان لوضع حد لهذه المهزلة والغاء هذه الكارثة ام ان من بيديهم الامر في أبراجهم العالية لا يكترثون بعواقب الاحداث الأليمة بهدف التنويم والتخدير !!
وبزززززاف على الكرة وما ذنب المواطن التي يهدر دمه وتدمر امواله
15 - hbibo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:20
للذين يدعون لحقوق الإنسان حللوا وناقشوا وفسروا ما جرى بوجدة ويجري بالملاعب المغربية.
16 - عزوز الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أكاد أصدق. هل هي مبارة كرة القدم أم حرب؟ بالامس جمهور آسفي و مراكش اليوم وجدة و بركان و الآتي الله وحده يعلمه. اتأسف وأتحسر.حسبي الله و نعم الوكيل.
17 - سمير العلمي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
و الله العظيم هذا الشغب لا يشرفنا . و رجال الأمن دائما في خدمتنا. بالشفاء العاجل لرجل الأمن.و الله يهدي شبابنا.
18 - تاوريرتي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
العالم مشا بعيد وحنا مزال شادين فلخوا الخاوي والحقد على بعضنا البعض الإسلام بريء من هد العنف والأعمال الشيطانية
19 - FARHAT الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
على وزارة الداخلية و وزارة الشبيبة والرياضة وكذلك الجامعة الملكية لكرة القدم أن. تتخذ إجراءات صارمة في المشاغبين
20 - عماد الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:21
هـذا ما جناه المغرب من حقوق الإنسان وجمعيات
المساندة لما يسما الحقوق .
أشد العقوبة لكل من خولة له نفسه المس الأخر
حيونات
المساندة لما يسما الحقوق .
أشد العقوبة لكل من خولة له نفسه المس الأخر
حيونات
21 - youssef الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:23
لا حول ولا قوة الا بالله، لا كرة نقية لا عقلية نقية ،جمهور همه الوحيد الشغب.
22 - younesss الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:23
قمة التخلف و الكلاخ يجب منع الجماهير من الدخول للملعب بصفة نهائية و معاقبة المشاغبين أشد العقوبات بصراحة نحن لا نستحق ملاعب لكرة القدم
23 - ADAM الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
البوليس أهرب شد شد شد تحية لرجال الأمن لم بكن امامكم حل اخر سوى الهروب حفاظا على حياتكم من شردمة و حتالة ممن يسمون أنفسهم جمهور كرة القدم الهجوم كان مخططا له من خلال الطريقة التي نفد بها لهادا فكل من تم أعتقاله يجب تقديمه للمحاكمة حتى يرد القانون لهم الصاع صاعين و مرة اخرى تحية لرجال الامن و هدا الهجوم عليهم يدكرني بالسترات الصفراء في فرنسا حين هاجموا قوات الامن بالحجارة نزعوها من الأرصفة و الأسلحة البيضاء
25 - شري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:24
بصفتي رجل أمن أقر و أعترف بأن رجال الأمن بمدينة الرباط و سلا هم أكثر شجاعة و قوة و خبرة و حنكة من باقي رجال الأمن بالمدن المغربية و هدا أمر واضح للعيان في كل المناسبات
26 - bakhtaoui الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:26
السلام عليكم هذي مشي روح رياظية هذي حرب خاصهم يلعبو بدون جمهور
27 - سعيد مغربي قح الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:28
هذا ما جناه القرقوبي على أبناء الشرق المغربي..الهمج والفوضى وشغب الملاعب..
لقد رأيت بأم عيني في مدينة وجدة "سماطي البولا الحمرا" تباع أمام الملأ..حتn الشرطة لا تحرك ساكنا..
وهذه هي النتائج شغب ومخدرات..!
لقد رأيت بأم عيني في مدينة وجدة "سماطي البولا الحمرا" تباع أمام الملأ..حتn الشرطة لا تحرك ساكنا..
وهذه هي النتائج شغب ومخدرات..!
28 - assifnwourgh الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:28
صدق من قال خاصنا 300 عام باش نوصلو لأوروبا.. نتوما زريبة الحمير أوبزاف عليكم.. الملعب مزال كاع مانشفات صباغتو الله إحضر السلامة..
29 - لا يوجد.خطر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
لا يوجد خطر فقط هناك بعض الجماهير المدعومة من جهات خارجية تحاول تشويه بركان ووجدة لكن الشعب له السبق والكلمة الفصل دائما نتقاسم المرة بيننا وبين بركان نحن اخوة واحدة تحيا وجدة تحيا بركان
30 - Lazaret الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
قولولي واش هاد الناس عندهم شي عقل ولا لا ؟؟
عيب و حشوما، إوا إلا كانت الرياضة بهاد الشكل بناقص.
عيب و حشوما، إوا إلا كانت الرياضة بهاد الشكل بناقص.
31 - zirlo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
هذه نتيجة الاحكام المخففة تجهيزات جديدة تدهب في مهب الريح. يجب اعادة النظر في المنضومة ككل.
32 - بوخلافة حسن الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:29
منذ سنين والدولة تتفرج على شغب الملاعب وكل سبت واحد المواطنين اصبحوا يلغون سفرهم وخروجهم للنزهة خوفا من همج الملاعب . الدولة ايضا تتفاوض مع الالترا الذين هم السبب في كل ما يحصل منذ سنين .فهم المعلم والاستاذ للمشاغبين . فبقرار بسيط يمكن للدولة ان تمنع الشغب ولكنها تريد ان يعم الفزع وان يبقى الناس في منازلهم . تحليل ضيق ناسين ان هذه الاشياء تسيئ الى سمعة المغرب وتدفع الى السياح بعدم الخروج ايام السبت والاحاد ويبقون حبيسي الفنادق وهناك من سيقرر عدم المجيئ عندما سيرى عبر المواقع الالكترونية ما يقع في المغرب ايام العطل او ايام المقابلات الرياضية
33 - simo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:31
السلام عليكم .هناك من ياتي الى الملعب لاهم له سوى افتعال الشغب حتى يتاح له ممارسة السرقة والتخريب.الفرقة رابحة والجمهورها داير الشغب .
34 - عبد الرحيم الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:31
الم تلاحظو ا شياء ما بدأ يحدث في المغرب
تصعيد الاستادة المتعاقدين
شغب الملاعب
عودة نشطاء 20 فبراير
هناك ايديي خفية بدأت تتحرك من جديد
و اعتقد ان مخابرات دولة او دول من الشرق الاوسط لها باع في مابدأ يحدث
خاصتا بعد قطع العلاقات معها
تصعيد الاستادة المتعاقدين
شغب الملاعب
عودة نشطاء 20 فبراير
هناك ايديي خفية بدأت تتحرك من جديد
و اعتقد ان مخابرات دولة او دول من الشرق الاوسط لها باع في مابدأ يحدث
خاصتا بعد قطع العلاقات معها
35 - Mohamed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
والله العظيم الى خاص تتوقف هد البطولة هدي حرب ماشي الكورة حشومة حشومة
36 - خليلوفيتش الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
يجب إيقاف هذه المهزلة فكرة القدم أبتكرت للترفيه و التسلية وليس للتخريب و الترهيب يجب إيقاف البطولة .
37 - tahir الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:32
معجب.باخبار.هسبريس.الرياضية.الوطنية.الدولية
38 - محمد الزموري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:33
إنما الأمم الأخلاق مابقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا . في العالم لا توجد دولة متقدمة بشعب متخلف .
39 - simo الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:33
هده هي نتيجة الحاح الفرق اجراء المقابلات قبل تسليم الملعب فمخلفات الاشغال تكون بمتابة اسلحة بيضاء جاهزة تحفز الجماهير على الشغب و التخريب ولنا في مجزرة مركب محمد الخامس سنة 2016 خير مثال بالشفاء العاجل للمصابين
40 - احمد المغرلي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:34
يااااا ربك شاوا هااااااادددداااااااا !!!!!!!
41 - عمر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:34
الدول تزداد تحضرا وتقدما ونحن نزداد همجية وتخلفا ياربي تلطف بنا
42 - وجدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:35
كنت هناك اشاهد المقابلة.علمت ان الامور لن تسير على ما يرام .
مع الاسف هذا ان دل على شيء فانه يدل على الستوى الذي وصلنا اليه.
اذا فاهلا بالعقوبات التي قد تصدر في حق النادي ومحبيه المخلصين.
مع الاسف هذا ان دل على شيء فانه يدل على الستوى الذي وصلنا اليه.
اذا فاهلا بالعقوبات التي قد تصدر في حق النادي ومحبيه المخلصين.
44 - مستنكر الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:36
ليس غريبا أن نرى مثل هذه المناظر بملعب لكرة القدم،فهذا (الجمهور) لا يمُتُّ لكرة القدم بصِلة،إنما هم مجموعة ممن ألِفُوا المروق عن النظام والقانون إشباعا للحاجة لجرعات اعتادوا عليها ،فالخوف كل الخوف أنْ تمشي في الطريق وسط المجتمع وتأخذ حذرك ممن حولك!
45 - Ahmed الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:38
le public de Berkane n'ont pas accepté la défaite et ont voulu faire les rabas joie en provocant le public Oujdi avec des projectiles ce qui a entrainé tout ce bazar les deux équipes doivent étre sanctionnés par des match a huit clos et les fauteurs de troubles doivent étre jugés on veut pas de ces sauvages dans nos stades
46 - العربي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:39
لا حول ولا قوة الابالله اشنو دنب هاد البوليس مساكن مع هدا مساخط الولدين غي لي ماعندو مايدير يتعدى على ملك الشعب
47 - qob الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:40
عيب وعار هد شي. واش جيتو تفرجو و لا تهرسو. حسبي الله ونعم الوكيل.
48 - هشام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:40
المرجو تعليق كل المباريات. وتعميق البحث للقبض على كل هؤلاء المجرمين. والحكم عليهم باقصى العقوبات. بل وتعليق كل مباريات كرة القدم لحين تجهيز جمهور لها.
49 - abd ALLAH الأربعاء 20 فبراير 2019 - 20:41
والسيبا هادي بزاف على الحريه الله ينتقم منكم يا كل من له يد فهاد السيبا ولي هما منضمات حقوق الانسان الماسونيه المجرمه العالميه
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