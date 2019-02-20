24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/02/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:03
|13:46
|16:51
|19:20
|20:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- "اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
- المحمدية تواجه النفايات بـ"واتساب" .. والمجلس يطيل عمر "سيطا"
- العثور على جثة طفل قضى غرقا في السراغنة
- حرب مغربية ضد داعش
توجيهات الملك تُثمر حصيلة إيجابية في تجاوز مشاكل آجال الأداء (5.00)
أخنوش يفتتح معرض "أليوتيس" لترويج تكنولوجيات الصيد الحديثة (5.00)
"مسيرة المتعاقدين" .. من "الموت ولا المذلة" إلى مواجهة الأمنيين (5.00)
الهجوم الإرهابي في "بولواما" يدفع الهند إلى طلب مساعدة المغرب (4.67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حرب مغربية ضد داعش
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 22:35