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كُتّاب وآراء
بركة .. أزمة الثقة
الخميس 21 فبراير 2019 - 11:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - كلام صحيح الخميس 21 فبراير 2019 - 12:54
انعدمت الثقة فعلا في حكومة عباس الفاسي الاستقلالي المشهور بسفينة النجاة و كذلك بالمشاركين في المسيرة الخضراء حينما اشتغل أضعف حلقة في المجتمع الا و هي الطالب.
2 - المختار السوسي الخميس 21 فبراير 2019 - 12:57
هههههه
الطفل المدلل لحزب الاستغلال هههههه
سؤال لحزب الاستغلال ... هل حزب الاستغلال حزب للمغاربة ام هو شركة لعائلة الفاسيين ؟
هذا الحزب يتواررثه عائلة الفاسي .. هذه نصف قرن.
علال الفاسي
عباس الفاسي
وهذا حفيد علال الفاسي نزار بركة
دون ذكر الاصهار و البنات في مناصب الحزب.
هذا حزب مفصل على عائلة الفاسي .. اما الاخرون فهم هامشيون بيادق في الحزب..
الطفل المدلل لحزب الاستغلال هههههه
سؤال لحزب الاستغلال ... هل حزب الاستغلال حزب للمغاربة ام هو شركة لعائلة الفاسيين ؟
هذا الحزب يتواررثه عائلة الفاسي .. هذه نصف قرن.
علال الفاسي
عباس الفاسي
وهذا حفيد علال الفاسي نزار بركة
دون ذكر الاصهار و البنات في مناصب الحزب.
هذا حزب مفصل على عائلة الفاسي .. اما الاخرون فهم هامشيون بيادق في الحزب..
3 - زارع الثقة الخميس 21 فبراير 2019 - 13:18
معضلة المجتمع المغربي تكمن في عدم تناسق مزاج المقررين المسيرين باعلى الهرم, من مستشارين و مهيكلو السياسات المستقبلية الكبرى للبلاد, مع متطلبات واقع المواطنين الضرورية والبسيطة لغرس الثقة في النفوس أولا و قبل كل شيء. بتفسير اخر، لا ثقة بدون انسجام تحتي أفقي !
... والله المستعان.
... والله المستعان.
4 - حسن الخميس 21 فبراير 2019 - 13:19
هل نثق فيمن يعمل على توظيف ابنائهم وينسون أبناء الشعب هل نثق فيمن يدافعون على مصالحهم ويفرضون الضرائب على الشعب هل نثق من شغلهم رفع ايديهم لما قالت الحكومة
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