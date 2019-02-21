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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بركة .. أزمة الثقة

بركة .. أزمة الثقة

الخميس 21 فبراير 2019 - 11:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كلام صحيح الخميس 21 فبراير 2019 - 12:54
انعدمت الثقة فعلا في حكومة عباس الفاسي الاستقلالي المشهور بسفينة النجاة و كذلك بالمشاركين في المسيرة الخضراء حينما اشتغل أضعف حلقة في المجتمع الا و هي الطالب.
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2 - المختار السوسي الخميس 21 فبراير 2019 - 12:57
هههههه
الطفل المدلل لحزب الاستغلال هههههه

سؤال لحزب الاستغلال ... هل حزب الاستغلال حزب للمغاربة ام هو شركة لعائلة الفاسيين ؟

هذا الحزب يتواررثه عائلة الفاسي .. هذه نصف قرن.

علال الفاسي
عباس الفاسي
وهذا حفيد علال الفاسي نزار بركة


دون ذكر الاصهار و البنات في مناصب الحزب.


هذا حزب مفصل على عائلة الفاسي .. اما الاخرون فهم هامشيون بيادق في الحزب..
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3 - زارع الثقة الخميس 21 فبراير 2019 - 13:18
معضلة المجتمع المغربي تكمن في عدم تناسق مزاج المقررين المسيرين باعلى الهرم, من مستشارين و مهيكلو السياسات المستقبلية الكبرى للبلاد, مع متطلبات واقع المواطنين الضرورية والبسيطة لغرس الثقة في النفوس أولا و قبل كل شيء. بتفسير اخر، لا ثقة بدون انسجام تحتي أفقي !
... والله المستعان.
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4 - حسن الخميس 21 فبراير 2019 - 13:19
هل نثق فيمن يعمل على توظيف ابنائهم وينسون أبناء الشعب هل نثق فيمن يدافعون على مصالحهم ويفرضون الضرائب على الشعب هل نثق من شغلهم رفع ايديهم لما قالت الحكومة
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