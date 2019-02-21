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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اللاعب الرتباوي يوارى الثرى

اللاعب الرتباوي يوارى الثرى

الخميس 21 فبراير 2019 - 10:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالإله الخميس 21 فبراير 2019 - 13:22
اللهم ارحمه واغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.
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2 - zahraoui الخميس 21 فبراير 2019 - 13:36
إنا لله وإنا إليه راجعون أللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ألهم ذويه الصبر والسلوان آمين.
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