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كُتّاب وآراء
اللاعب الرتباوي يوارى الثرى
الخميس 21 فبراير 2019 - 10:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدالإله الخميس 21 فبراير 2019 - 13:22
اللهم ارحمه واغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.
2 - zahraoui الخميس 21 فبراير 2019 - 13:36
إنا لله وإنا إليه راجعون أللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ألهم ذويه الصبر والسلوان آمين.
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