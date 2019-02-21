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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معرض "أليوتيس" بأكادير

معرض "أليوتيس" بأكادير

الخميس 21 فبراير 2019 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - جيش الدباب الاكتروني الخميس 21 فبراير 2019 - 13:00
نشكر اخنشوش العظيم على تسليمه شواطئ البلاد باسماكها للنهب و التجريف و الشفط الاوروبي و الروسي ، و تجويعه للشعب المغربي الدي يعاني من سوء التغديه، نقترح نحن الشعب ان نجمع للسيد اخنشوش 50 مليون اورو و يتركنا نأكل سمكنا بدل ان ينهبه الاسبان و الروس ! الى متى سوف تبقى لاصقا على كرسي وزاره الفلاحه ، التي فقرت عبرها الفلاحين و اغرقتهم بالديون ، اليس في المغرب شخص اخر ، سير اصاحبي بدل الجو و كول ديك الملايير لي جمعت باراكا عليك !!!
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2 - مهند الخميس 21 فبراير 2019 - 13:05
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في مجال الصيد البحري. بالتوفيق
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3 - nadia الخميس 21 فبراير 2019 - 13:09
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
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4 - nasser karim الخميس 21 فبراير 2019 - 13:12
معارض التجمعيين دائما تقدم مصلحة الوطن في المدى البعيد فالمتتبع للشان السياسي سيعي هذا الشيء لا محالة. بالتوفيق
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5 - الباتول -ف-ل الخميس 21 فبراير 2019 - 13:34
كثرة الاجتماعات و المعارض و المؤتمرات و اللقاءات و الندوات و اللجن و لكن بلا فائدة - لا اثر لكل الامر في واقعنا المغربي-- حين نذهب الى السوق لا نجد السمك و حتى في وسط المدينة مثل الرباط و الدار البيضاء لا وجود لاي سمك- بل الشيئ القليل مصطاد في الموانئ المملوءة ببقع الزيت و التلوث و بضعن صناديق معروضة في الشارع فوق كروسات و بشكل عشوائي و الله ابحث عن الحوث لا اجده. اين هو؟ طار؟ فين مشا الحوت؟ المارشي خاوي الا من بضعة دكاكين بدائية و حتى الموانئ بدائية مقارنة مع بعض دول الجوار - الحوت فين هو؟ الثروة فين هي؟ كأنها اختطفتها ايادي غير مرئية - برق ما تقشع- يقولون المغرب له واجهتان على المتوسط و الاطلسي لكن لا علامات تشير الى انه بحري لا في البنيات و لا العادات بل هي بنيات عثيقة جدا...و بخلاف ذلك ثمة بروباغاندا كثيرة و تضخيم كبير موجه للاجنبي و هنا نفهم كل شيئ اي ان ثروات البلد البحرية تتقاسمها النخبة المتحكمة مع دول اخرى و لهذا لا نرى لا الحوت و لا فلوسه اي لا اللبن و لا زعطوط- فمتى تنتهي هي الحكاية البئيسة و توزع الثروات بعدل على الشعب؟ اين الشفافية؟
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