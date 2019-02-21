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كُتّاب وآراء
أجهزة المراقبة الطرقية
الخميس 21 فبراير 2019 - 23:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مهاجر الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:00
نريد نرى وزير الصحة يحمل معه اجهزة للمستشفيات ومعها ضمير حي انساني يقوم بواجبه الوطني اما ردرارت في غنى عنها لو كان الشعب واعي ومتحضر انا في نظري رغم هذه ردارات تذخل في سلامة طرق تبقى مشروع مربح لدولة لا أقل ولا اكثر
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