24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/02/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:03
|13:46
|16:51
|19:20
|20:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة
- المريزق يسبر أغوار "مسارات المشاركة الوطنية"
- "اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
- المحمدية تواجه النفايات بـ"واتساب" .. والمجلس يطيل عمر "سيطا"
التقويم الأمازيغي ودواعي اعتماده عيدا وطنيا وعطلة رسمية (5.00)
- خطير .. شغب كلاسيكو الشرق - (103)
- الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية" - (66)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تنقّب عن المعادن بالمنطقة العازلة - (47)
- بيروفي مؤيد للبوليساريو يدعو "الجبهة" إلى قبول مقترح الحكم الذاتي - (44)
- نقابة تعلن نجاح الإضراب العام وتُحمل الحكومة مسؤولية التصعيد - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قطاع النظافة بالبيضاء
الخميس 21 فبراير 2019 - 18:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - abdoo abdoo abdoo abdio الخميس 21 فبراير 2019 - 18:58
مند رآسة العدالة والتنمية مجلس مدينة الدارالبيضاء والبيضاويون يعانون فى كل المجالات ناهيك عن القروض بمآت ملايين الدراهيم كديون فى عنق البيضاويين
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1