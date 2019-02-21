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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قطاع النظافة بالبيضاء

قطاع النظافة بالبيضاء

الخميس 21 فبراير 2019 - 18:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdoo abdoo abdoo abdio الخميس 21 فبراير 2019 - 18:58
مند رآسة العدالة والتنمية مجلس مدينة الدارالبيضاء والبيضاويون يعانون فى كل المجالات ناهيك عن القروض بمآت ملايين الدراهيم كديون فى عنق البيضاويين
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