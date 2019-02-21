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كُتّاب وآراء
الخلفي والتدخل الأمني
الخميس 21 فبراير 2019 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن مغربي يكره الانتهازيين الخميس 21 فبراير 2019 - 17:53
أنا مع نضال الشعب المغربي من أجل الغيش الكريم لكل فئاته .. لكن يجب الانتباه الى أن أتباع جماعة العدل والاحسان شاركوا في مباريات التعاقد و كانوا على علم بالاجراء الا أنهم استغلوا هذا الملف للمزايدة على الحكومة و على النظام و من هنا قرارهم الخروج لتحدي القصر في الرباط في عملية استفزازية مجانية قد تكلف هذا الملف مصداقيته
ثم ان حكاية "الحق" في الوظيفة العمومية التي تكلف المغاربة الملايير دون أي مردودية يجب أن ينتهي.
من سيشتغل بأمانة و مردودية فلا خوف عليه.. أما الانتهازي الذي يريد أن يختبئ وراء نظام الوظيفة العمومية الفاشل لكي يبتز الدولة بعد ذلك رغم تقاعسه.. فهذا أمر مرفوض و لا يجب على المغاربة التضامن معه لأنه سيكلفهم الكثير من الأموال دون طائل..
اليوم مع الجهوية.. الأكاديميات هي التي سوف تتكفل بالتشغيل.. و التوظيف على المستوى المركزي سيصبح من الماضي و لا يوجد في كل العالم شئ اسمه وظيفة مدى الحياة حتى دون مردودية مع انعدام الكفاءة أو نقصها مع الوقت..
المزايدات السياسية ستعصف بمستقبل أبنائنا في هذا القطاع الذي أصبح مهنة العدميين و شغل من لا شغل له..
انها الكارثة القادمة..
ثم ان حكاية "الحق" في الوظيفة العمومية التي تكلف المغاربة الملايير دون أي مردودية يجب أن ينتهي.
من سيشتغل بأمانة و مردودية فلا خوف عليه.. أما الانتهازي الذي يريد أن يختبئ وراء نظام الوظيفة العمومية الفاشل لكي يبتز الدولة بعد ذلك رغم تقاعسه.. فهذا أمر مرفوض و لا يجب على المغاربة التضامن معه لأنه سيكلفهم الكثير من الأموال دون طائل..
اليوم مع الجهوية.. الأكاديميات هي التي سوف تتكفل بالتشغيل.. و التوظيف على المستوى المركزي سيصبح من الماضي و لا يوجد في كل العالم شئ اسمه وظيفة مدى الحياة حتى دون مردودية مع انعدام الكفاءة أو نقصها مع الوقت..
المزايدات السياسية ستعصف بمستقبل أبنائنا في هذا القطاع الذي أصبح مهنة العدميين و شغل من لا شغل له..
انها الكارثة القادمة..
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