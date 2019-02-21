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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حجرات دراسية بالعرائش

حجرات دراسية بالعرائش

الخميس 21 فبراير 2019 - 22:49

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد تنغير مسمرير الخميس 21 فبراير 2019 - 23:59
الفضيحة وقلة المراقبة وش هد المدرسة تابعة لوزارة التربية الوطنية وفخبار النيابة والله العضيم المسؤلين لي دخلو التلامد لهد المدرسة الى خصههوم العقل والاعتقال حشومة وجريمة ضد الانسانية والطفولة
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2 - احمد الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:02
مساكن المعلمين مشاو فيها.ايما الطرد أو سوف يرسلون إلى أبعد نقطة في جنوب المغرب.
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3 - بوزردة الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:06
تساؤلات تنتابني من الغاية في طرح الفيديو والموضوع يعود لسنة 2015
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4 - Tifrit الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:11
حسبية الله ونعمة الوكيل لا حولة ولا قوةالا بالله العلي العظيم
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