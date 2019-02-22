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كُتّاب وآراء
العثماني وأهداف التنمية
الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سوق النخاسين الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:29
حجتك ظعيفة وظعيفة يا العثماني وسوقك خاوي وبحالك بحال بنكيران ,المغرب يا العثماني راه كيتقدم وكيتطور في النهب والقمع والزرواطة والتهميش والاستبداد والاستعباد والتهجير والتشريد وتكميم الافواه
2 - سارح السلاحف الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:29
اهداف وغايات المقصود التنمية هي الناقصة لها العدالة اذن تسبح ضد التيار حذفت العدالة وركزت على التنمية اذن الاخير في كلامكم إلى من تنحى عن المسؤلية أو أمر بمعروف اواصلاح للناس
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