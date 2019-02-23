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كُتّاب وآراء
مغاربة والطوندونس
السبت 23 فبراير 2019 - 21:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - aziz السبت 23 فبراير 2019 - 20:47
لا يمكن محاربة التفاهة لأن نصف الشعب المغربي تافه و لا يمكنه التفاعل إلا مع التفاهة.
2 - peuples hypocrites السبت 23 فبراير 2019 - 20:55
il n,y a que les marocains qui habitent dans you tube, ils disent n importe quoi, inventent n,importe quoi, des menssanges juste pour gagner de l argents.
3 - هيريدوم السبت 23 فبراير 2019 - 20:59
تماماً، كل من أراد الشهرة في المغرب ينتقد الملك او يسب الدين، أو يستخدم إيحاءات جنسية.. خسارة المغاربة لا بستخدمون النت كما يجب.
4 - Ahmed yahya السبت 23 فبراير 2019 - 21:00
الطوندونس في العالم بأسره دائما تافه و أينما حل و اجتمع الهرج كان المحتوى تافه. و لأننا نتبع الغرب بانبهار اعمى فقد صرنا نقلدهم في ميوعتهم و نجتر تفاهتهم و نعتقد أننا صرنا غربيين . و الحقيقة أننا كنديرو الضحك فراسنا فقط
5 - %%%%% السبت 23 فبراير 2019 - 21:04
celui qui sème le vent récolte la tempête. c votre politique a la ... depuis l indépendance une education a 2 vitesse une pour les riches et une autre totalement différente aux pauvres .qu es que vous voulez des Einsteins .you tube reflete une image exacte du maroc et de sa politique. un peuple ignorant facil a modeler.
6 - Rifia السبت 23 فبراير 2019 - 21:27
ومذا تريدون ان يكون في طوندونس المغربي مثلا الاخبار الاقتصادية والارقام الكاذبة ام الاخبار السياسية الشفاوية المألوفة...إن الشعب المغربي يتابع ويشاهد ماهو مألوف ويعاش في حياته اليومية...
7 - ADAM السبت 23 فبراير 2019 - 21:30
90% من القنوات على موقع يوتوب المغرب تنشر السفاهة و التفاهة و النسبة المتبقية تستغل مأسي و فضائح خلق الله لنشرها من أجل البوز و ربح المال اما الشهرة فيكفي ان تقول أي كلام او تنتج أغنية بكلمات تافهة و نابية بطريقة غير مباشرة يعني حشيان المعاني لتصبح مشهورا لأن هناك من يسمون أنفسهم نشطاء مواقع التفاهة الأجتماعية ينشرون أي شئ لأن لا شغل و لا مشغلة لهم يعني عالة على المجتمع
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