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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إحسان حاكم عجمان

إحسان حاكم عجمان

السبت 23 فبراير 2019 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - كمال السبت 23 فبراير 2019 - 22:12
مع أن الأمر محمود و فيه خير لهؤلاء العوائل إلا أنه يترك في النفس غصة كنا نتمنى أن تكون هذه المساعدات مغربية خصوصا أننا نتوفر على العديد من الأثرياء الذين بإمكانهم فعل أكثر من ذلك وأموال طائلة تنفق في ما لاتعود بالنفع...
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18
2 - gwardiolla السبت 23 فبراير 2019 - 22:12
كل إنسان يعمل الخير ويحسن النية ولا يمن الله يبارك له ويغفر له ويثوب عليه آمين
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8
3 - إبراهيم امريرت السبت 23 فبراير 2019 - 22:23
الله ايخلف عليه حاكم عجمان على هذه الالتفاتة الحسنة وعلى السيدة لي عطات مليار والثروات والخيرات ديال البلاد تمشي لجيوب البرجوازيين استثمارها في البنوك السويسرية مغنسمحوا ليكم حتى قدام الله يامسؤولين ستحاسبون على كل صغيرة وكبيرة أمام الله
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4 - مصطفى السبت 23 فبراير 2019 - 22:23
الله يجزيهم بالخير ويبارك لهم في اعمارهم واولادهم
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5
5 - RBATI السبت 23 فبراير 2019 - 22:29
what about richs moroccans ? what baout akhnouch and the generals and all these riches lah mostaan
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1
6 - آية دعاء السبت 23 فبراير 2019 - 22:29
ماشاء الله والحمد لله لي سخرليكم هاد النعمة. الله يدوم فرحتكم. والله فرحتلكم. وباينين ناس طيبين.
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4
7 - مغربية حرة السبت 23 فبراير 2019 - 22:29
لو ان كل غني أو وزير مثلا في بلادنا قام بفعل خير مثل هذا، لكان عدد المتشردين أو الأسر التي لا تجد منزلا يأويها قد قلّ كثيرا وقل أيضا الحزن الذي أصبح يسكن قلوبهم..أرجو من اللّه أن يجعل قلوبهم رحيمة ومحبة للخير...
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3
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