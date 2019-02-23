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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمير هاري وزوجته بالمغرب

الأمير هاري وزوجته بالمغرب

السبت 23 فبراير 2019 - 23:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البلبل المغربي السبت 23 فبراير 2019 - 23:51
السلام عليكم ومرحبا بضيوف المملكة المغربية القادمين من إنجلترا
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23
2 - أناس الأحد 24 فبراير 2019 - 00:13
مرحبا بالأمير هاري إبن الأميرة الجميلة دايانا وعقيلته في بلد الخير والكرم والجود وحسن الضيافة المغرب الشريف
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11
3 - صالح الأحد 24 فبراير 2019 - 00:17
مرحبا بالضيف الكبير وعقيلته واكن لهما الاعجاب والتقدير
welkom first to beautifel Morrocco and enjoy everything
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9
4 - غزلان القاسمي الأحد 24 فبراير 2019 - 00:23
مرحبا بالضيوف الطيبيين المتواضعين جدا الف مليون مرحبا بكم تشرفنا بحلولكم عندنا
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9
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