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كُتّاب وآراء
الأمير هاري وزوجته بالمغرب
السبت 23 فبراير 2019 - 23:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - البلبل المغربي السبت 23 فبراير 2019 - 23:51
السلام عليكم ومرحبا بضيوف المملكة المغربية القادمين من إنجلترا
2 - أناس الأحد 24 فبراير 2019 - 00:13
مرحبا بالأمير هاري إبن الأميرة الجميلة دايانا وعقيلته في بلد الخير والكرم والجود وحسن الضيافة المغرب الشريف
3 - صالح الأحد 24 فبراير 2019 - 00:17
مرحبا بالضيف الكبير وعقيلته واكن لهما الاعجاب والتقدير
welkom first to beautifel Morrocco and enjoy everything
welkom first to beautifel Morrocco and enjoy everything
4 - غزلان القاسمي الأحد 24 فبراير 2019 - 00:23
مرحبا بالضيوف الطيبيين المتواضعين جدا الف مليون مرحبا بكم تشرفنا بحلولكم عندنا
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