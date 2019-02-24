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كُتّاب وآراء
الأمير هاري يصل إلى آسني
الأحد 24 فبراير 2019 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عادل الأحد 24 فبراير 2019 - 15:52
أين السجاد الأحمر إن هؤلاء لفي ضلال بعيد أيمشون على الأرض مثلنا و يختلطون بفقراءنا إن هذا لشيء عجاب
2 - aziz الأحد 24 فبراير 2019 - 15:52
كرم المغربي لا يعني التذلل والإستجداء والإنبطاح والتودد للضيف ليرمي لكم بعض الأوروهات!النفس المغربية اقوى من الطمع والجشع.انها نفس ابية شامخة حرة .
3 - Ziryab الأحد 24 فبراير 2019 - 15:55
فرق كبير بين تصرف و عقلية الأسرة المالكة بالمملكة المتحدة و نظيرتها المغربية.
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