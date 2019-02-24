24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/02/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:00
|13:46
|16:52
|19:23
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب
- التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن
- بركان يستعيد قوته الضاربة أمام الرجاء بـ"الكاف"
- أيت بناصر يلفت انتباه "رونار" قبل ملاقاة مالاوي
- لكريني: الدول المغاربية تواصل هدر فرص سياسية واقتصادية ضخمة
مُعارض جزائري ينسب فشل الاتحاد المغاربي إلى "إقصاء الشعوب" (5.00)
استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)
- أخنوش: الملك محمد السادس أطلق كل البرامج الاجتماعية في البلاد - (214)
- "الأحرار" يقدم مذكرة حول النموذج التنموي الجديد إلى الديوان الملكي - (139)
- المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج - (107)
- يتيم: حضور التغطية الصحية والاجتماعية أهمّ من الزيادة في الأجور - (93)
- "المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
من مآسي زواج القاصرات
الأحد 24 فبراير 2019 - 21:49