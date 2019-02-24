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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأحرار ومجهودات الملك

الأحرار ومجهودات الملك

الأحد 24 فبراير 2019 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - روفي حميد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:49
الملك فوق كل الاحزاب والأحزاب التي تختبئ وراء رئيس الدولة هي احزاب ادارية ليس لها ما تقدمه الشعب وتتبجح بإنجازات رءيس الدولة !! وهذا يدل على الضعف الرهيب للحزب الذي يتشبث بجلاليب المخزن ويغالط الرأي العام رغم ان الجميع يعلم بما يجري !!
وساءل بءيسة تدل على تفاهة الاحزاب وفقدان املها في ان تجد قاعدة شعبية !!
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12
2 - ملووك الأحد 24 فبراير 2019 - 19:52
التجمع مدرسة لطالما أعطت الدروس لباقي الفرقاء السياسيين
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-30
3 - اخنوش السادس عشر الأحد 24 فبراير 2019 - 19:52
بن كيران ياخذ تسعة ملايين في الشهر
والسيد اخنوش ياخدها في يوم
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17
4 - homa الأحد 24 فبراير 2019 - 19:53
حزب التجمع أول من دعا الى الاسراع في ايجاد حلول لاحتواء الأزمة بطريقة ديمقراطية
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-27
5 - maroma الأحد 24 فبراير 2019 - 19:56
العمل الجاد و خدمة الوطن رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض الأحزاب بغرض التشويش الا ان الأحرار يواصلون العمل الجاد و ثقتهم في معركة الإصلاح كبيرة . و يتواصل مسار الثقة
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-24
6 - Bouta.... الأحد 24 فبراير 2019 - 19:56
ثمانية عشر عام والجيب باق هو هو؟؟؟؟
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10
7 - عبدالصمد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:58
التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز اخنوش يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
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-26
8 - جواد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:58
لا باينة كتبغي تقلد بنكيران و سوميجة زوينة دارب
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8
9 - زعما الأحد 24 فبراير 2019 - 19:58
هاد الاحزاب زعما راهم متحالفين كحكومة باش يزيدو بالبلاد للقدام, وهوما ما كاين هي الغدر والحرب بيناتهم .اتمنى ان يقاطع جميع المغاربة انتخابات 2021
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7
10 - محمد الأحد 24 فبراير 2019 - 19:59
أحسب أن الأحزاب والنقابات كلها ملة واحده. ما إن تنقض على الحكم أو على الغنائم حتى تنسلخ من جلدها وتسلخ من منحها صوته (ها).
لقد خرج ذات يوم -لعها ليلة- رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله أبو بكر وعمر الفاروق في ساعة واحد وما أخرجهم إلا الجوع. هم من كانت الدنيا يملكون فاتيحها وقد آثرو الباقية على الفانية. مات خير الخلق ولم يشبع من خبز الشعير.
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3
11 - الوطن الأحد 24 فبراير 2019 - 19:59
كفاكم نفاق أنتم الأحرار اغنى الاغنياء. فارين الفقراء. من برامجهم السياسية. صدق. من قال أنتم كافعى الدعوات أقرب الناس لكم
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5
12 - Fariha الأحد 24 فبراير 2019 - 20:00
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-7
13 - كوموندن الأحد 24 فبراير 2019 - 20:00
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-9
14 - dizzy الأحد 24 فبراير 2019 - 20:01
إذا كان الملك وراء كل الإنجازات، فانسحبوا
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2
15 - رشيد سطيحات الأحد 24 فبراير 2019 - 20:04
إذا كان الملك فعل كل شيء فماذا أنتم فاعلون؟؟!!إذن وجودكم من عدمه سيان...!!!فقط تملؤون الأرصدة البنكية وتأكلون الغلة... هزلتم هزلتم هزلتم
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