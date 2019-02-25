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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حقيقة وفاة جيهان

حقيقة وفاة جيهان

الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hamid le Marocain الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:47
A Dieu nous appartenons et à lui nous sommes rappelé. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et donne a sa famille la quiétude et la paix en ce douloureux moment. Amen
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2 - mimoun الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:55
اللهم أرزق أهلها الصبر والسلوان رخمة الله عليك يا أبنتي
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