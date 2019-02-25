24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2019
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن
- ماكرون في طليعة استطلاعات الانتخابات الأوروبية
- أويحيى يجرّ معارضي ترشح بوتفليقة إلى الصناديق
- انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية
- خيوط رفيعة أمام الكاميرا
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقيقة وفاة جيهان
الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hamid le Marocain الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:47
A Dieu nous appartenons et à lui nous sommes rappelé. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et donne a sa famille la quiétude et la paix en ce douloureux moment. Amen
2 - mimoun الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:55
اللهم أرزق أهلها الصبر والسلوان رخمة الله عليك يا أبنتي
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2