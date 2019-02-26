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كُتّاب وآراء
الجزء الثاني من سوحليفة
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الى متى الانحطاط؟ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:33
وتستمر التفاهة.... أشفق فعلا على هذا الجيل
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