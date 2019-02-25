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كُتّاب وآراء
قصة نقاشة الأميرة ميغان
الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - العفوية الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:38
الحمد لله على نعمة الإسلام والله أختي الكريمة أنتي رمز البراءة والعفة والله يكتر من امثالك لأنه في هاد الوقت قليل امثالك الله يحفظك ويبعد عليك شر ما خلق
2 - ابو مروة الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:40
تبارك الله عليك دير فبالك كون نقشت ليها بلازير كون قالوا مالها كون نقشت ليها غيّر بالابرة حنا هما المغاربة
3 - فرحات الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:41
اتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم لا تهتمين بالآخرين
5 - تاءه الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:47
درتي لي عليك لي ماعجبو الحال يشد الحدورة وزواق تحت الضغط هوا هاداك المهم المشاركة ماتحتاجي التبرير وحنا فينا غير الكرتيك اما هوما ديرها كحلة يرضوها بيضة ويشجعوك داكشي علاش مشاو بعيد
6 - الهروي الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:49
هاد الناس كل مرة تيسافرو لبلاد في اسيا او افريقيا او امريكا وكلشي تيدوز بلا غوات وضجيج,حتى جاو لبلاد الهروي وكلشي ولا داوي في الخوا الخاوي
7 - youssef الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:52
الله يهدي بعض الأصابع التي تكتب كلام سام بدون تفكير يقلب فرح الآخر إلى آلام.
8 - nasimo الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفي اختي الله يعطيك الصحة واخا مشفتش الحنة ولكن المهم هو أنك عطيتي لعندك ومتديها في حتى حد رَآه الانسان هو هداك داوي داوي سوا زوينة سوا خيبة ضروري غادي انتقدوك
الله يعطيك الصحة
شوفي اختي الله يعطيك الصحة واخا مشفتش الحنة ولكن المهم هو أنك عطيتي لعندك ومتديها في حتى حد رَآه الانسان هو هداك داوي داوي سوا زوينة سوا خيبة ضروري غادي انتقدوك
الله يعطيك الصحة
9 - عبد الهادي الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:54
نعم التواضع و البساطة وفقك الله لما يحب ويرضى. و حفظك من كل شر.
10 - daoudi الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:58
tu es superbe. tous ce qui est simple est beau. et la princesse était heureuse .sois fière de ton travail toi aussi .
11 - majidov الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:01
بالتوفيق استمري في تحقيق طموحاتك في تجربة رائعة لا يستوعبها إلا من مر منها
12 - موي حنا الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:05
التافهين ينتقدون كل شي. الحنا اديال جدادنا مطلية على اليد للافراح وازالت عذاب تمارة. دابا نديروا ماستر اديال الحنة للتخصص
13 - ELLOUAD الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:08
soit confiance en tes capacités. merci pour votre innocence et bon courage soueur
14 - hamidou الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:15
تبارك الله عليك لالة كيفما قلتى الله يكون فى العون قوة الصحافة والامن و المتطفلين يخليوك مرتبكة
اما هدوك المرضى قاتلهم هير الحسد و البغض القافلة تسير و الكلاب تنبح
برافو شرفتي المنطقة و المغرب
اما هدوك المرضى قاتلهم هير الحسد و البغض القافلة تسير و الكلاب تنبح
برافو شرفتي المنطقة و المغرب
15 - youmarin الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:19
كنفتخر بيك أختي ............عل لمجهود ديالك الله يبارك فيك
16 - عبد الله الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:30
السلام عليكم
يا اختي لا تهتمي بكلام البعض.
تأكدي أن الكثير سيحسدك على هاذا الفعل.
بالتوفيق !
يا اختي لا تهتمي بكلام البعض.
تأكدي أن الكثير سيحسدك على هاذا الفعل.
بالتوفيق !
17 - lahsen95 الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:30
Bravo bravo pour moi c'est toi la princesse continuez
18 - yaaaaaaaaadris الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:34
واحد المثل مغربي عمييييق تيقول : اللي ما نعجبوه ، نفقصوه . و أنت ، أبنتي ، راكي فقصتيهم ، تبارك الله عليك و الله يعطيك الصحة
19 - أبوياسر الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:43
لا عليك أيتها الفتاة الطيبة كم من شيء بسيط ليس فيه تَصَنُّع أحسن بكثير من أشياء يغلب عليها التصنع لقد ساهمت ولو بهذا العمل البسيط في إبراز التنوع الحضاري لبلادنا
20 - أبو نواس الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:46
كان من أفضل أن من ينقش للأميرة أن يكون محترف. لأن الحناء تبقى عدة أسابيع في اليد. أما الأخت فلا تلام لأنها دارت المجهود ديالها.
21 - مغربي أصيل الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:59
نحو كا مغاربة فخورن بكم وبكل الاطفال المغرب العميق البسطاء الابرياء الذي لا يعرفون التصنع ولا بوز حفضك الله يا اختي وبارك فيك انت مثل الاعلى المغربيات الشريفات.
22 - اطاك الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:59
هده الفتاة تتكلم بعفوية وسلاسة احسن من وزيرة الشوون الاجتماعية والاسرة.
23 - جواد الاثنين 25 فبراير 2019 - 22:01
" حنا درنا ديك الشي كيف تنعيشوه "... هذا هو المهم. أنت لسانك ينقش الكلام الجميل والطيب، و اناملك نقشت الحنة. شرف لنا أن يكون في المغرب فتيات مثلك.
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