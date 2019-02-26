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كُتّاب وآراء
قطار يدهس مجهولا بفاس
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بوسحور الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:00
ابناء الشعب مسكين يطالب مسؤولين ويتوسلونهم بقنطرة حتى لا تكون ضحية أخرى مع علم يجب مطالبة بمحاسبتهم وان تكون دعوى قضاءية ضدهم
2 - ADAM الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:15
للمرة الألف أقول القطار لا يدهس أحد بل له سكة يسير عليها و لا يمكنه الخروج منها و هو يسير بسرعة فائقة و لا يمكن ابدا للسائق ان يضحي يحياة الركاب لأجل شخص اراد الأنتحار أو لم ينتبه لقدومه أو كان في حالة و هو لا يعلم انه موجود فوق السكة
3 - عبد الله الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:19
أين هم الوسؤولين وأين هي الحكومة ؟ ...
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