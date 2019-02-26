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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة زواج أستاذة بتلميذها

قصة زواج أستاذة بتلميذها

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ناقذ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:25
مسالة عادية حتى انا كنت نعرف وقريت عند استاذ تزوج تلميدة ديالو مافيهاش عيب مادام كولشي بلحلال و زواج كيراعي لضوابط القانونية وشرعية فلا حرج بالبنين والبنات انا كنشوف هاكا احسن من ربط علاقة غير شرعية فسر
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2
2 - منير الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:28
عندما كان المعلم ينظر الى التلميذ والتلميذة نظرة الاب والتلميذ كذلك يقدر المعلم اكثر من والديه كان تعليمنا بالف خير وعندما اصبح المعلم ينظر الى مفاتن التلميذة والتلميذ ينظر الى معلمته بخبث اصبح التعليم في خبر كان
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3 - مواطن الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:30
الله يساهل عليه .بارك الله له وبارك لهما وبارك فيهما.
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4 - المعلمة والتلميد الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:32
لقد شاهدت حالة مشابهة بالرباط في اوخر السبعينات وحالة أخرى بمراكش سيدي يوسف بن علي في بداية التسعينات.ولكن قديما كان التلميذ رجل والاستادة مراة ونص.
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