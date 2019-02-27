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كُتّاب وآراء
رسالة الجمهور للرجاء
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - التواضع الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:45
هذي هي الكورة، اليوم رابح وغدا خاسر وهكذا دواليك. فلا داعي للغضب أبيضاوة ما دام الوداد يعوض لكم الخسران.
2 - مغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:48
الأيام دول
حتى فريق الجيش عانى من نفس المشكل لسنوات وها هو اليوم ينتفض متل المارد وستكون السنوات القادمة عسكرية بامتياز أن شاء الله
حتى فريق الجيش عانى من نفس المشكل لسنوات وها هو اليوم ينتفض متل المارد وستكون السنوات القادمة عسكرية بامتياز أن شاء الله
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