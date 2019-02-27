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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الركود بمقاهي العرجات

الركود بمقاهي العرجات

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التغيير ضرورة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:29
اوعلاش اصحاب المحلات ما يتعاونو ويزينو المكان ويوضعوا اماكن للنفايات ويديروا العاب للاطفال ومنصة فنية لاستقطاب الطاقات الشابة... حيث هاد الشي غادي يخلي الناس يجيوا للاكل والترفيه عليهم وعلى وليداتهم فنفس الوقت.
اما جمع الفلوس او همش المنطقة ما وكلاش
والله يسهل عليكم
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2 - ستيتو حمو الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:31
شيء طبيعي لان الطبقة المتوسطة من موظفيه وإجراء وتجار صغار وصناع وحرفيين تم تدميرها والقضاء عليها وهي التي تعتبر المحرك الرءيسي للاستهلاك والدورة الاقتصادية لكن سياسة التدمير التي طالت هذه الطبقة ركزت اموالها على الخدمات الضرورية من تعليم وتطبيب ولم يعد لها القدرة على الاستهلاك غير الضروري وبهذا حدثت أزمة خانقة عند كل اصحاب أماكن الترفيه !!
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3 - التعايش مع الأزمة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:34
الركود يضرب المغرب كله و الناس تتعايش مع الأزمة و عداوة الحكومة و حروبها على معيش المواطنين... و للأمانة لا زالت البركة في مدينة طنجة و بعض المواسم في بعض المدن الكبرى.. لكن الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تأكل المؤسسات و القطاعات الحيوية بالمغرب لا تخطأها العين.
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4 - اسماعيل الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:36
لماذا نخفي الحقيقة
العرجات والكاموني "سيدي علال البحراوي" مقاهي تسلب نقود المواطنين بغير حق وكل شيء بالمقابل بدء من ركن السيارات إلى المراحيض ناهيك عن التسعيرة المبالغ فيها... بينما ألألحام في الأسواق الأسبوعية بجودة عالية وأسعار مقبولة دون مبالغة... وأجواء عائلية تقليدية مميزة.
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5 - tito الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:38
الهربات الهربات نتوما لي خرجتو على رزقكوم بالجشع والطمع والوسخ لي كنتو ومازال تبيعوه ... صفي تشرب شوية ديال القناعة و بيعو الجودة وتشوفو الفرق
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6 - مغاربة احرار الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:42
على اصحاب المحلات التجارية من جزاره وشويات وبياعات الخبز والبطبوط واصحاب باركينات والعساسه ان يكونوا جمعيات العرجات ويرفعوا دعوى قضائية على رئيس الجماعة وعلى رئيس الجهة وكذلك على والي تلك المنطقه التي ابادوها بسوء تخطيطاتهم واهدروا ميزانية الإصلاح الخاصة ب العرجات وطفشوا المستثمرين منها وخلقوا البطالة في عوض ان يخلقوا فرص الشغل لساكنتها الطيبين والمحتاجين ولهذا على ساكنة العرجات. الفقراء ان يقفوا متظامنين امام المجالس البلديه وكذاك الذهاب الى قبة البرلمان وفضح كل هؤلاء البرلمانيين الذين يمثلون العرجات ونواحيها لانهم يعلمون كل شئ عنكم وعن معاناتكم وبالتالي ان بقيتم صامتون وخايفون لن يكثرتوا لكم ولو بعد الف سنة .
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7 - وجهة نظر الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:46
كنا وعائلتي كلما سافرنا نعرج الى العرجاات.الان لم نعد نثق في المطاعم وخصوصا تلك المتواجدة على الطرق الوطنية والسبب هو عدم ثقتنا في لحومها هل هي لحوم الكلاب ام ااحمير ام القطط؟؟ا
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8 - dokalli الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:46
عمركم سمعت منكم الحمد الله قبل كونتو كتقولو بغينا الاصلاحات ادبا اتشكو - لمدخول مبقاش كيما كان. حيت كنتو تدبحو جيفا
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9 - مسافر الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:47
شكاية المسافرين أو الناس سلا والرباط يفضلون طريق القنيطرة الكزارة معروفة استقبال جيد وثمن مناسب جدا أما العرجان كانت في واحد الوقت المسيرين الجيدين ا((( القناعة)
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