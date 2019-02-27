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كُتّاب وآراء
الريسوني والتراث الإسلامي
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - amahrouch الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:04
Ce qu omis de dire notre Fquih c est que tous les patrimoines ont évolué sauf le nôtre qui est resté tel qu il a été élaboré au moyen âge.Nous sommes montés sue les épaules de nos prédécesseurs pour voir ce qu ils ne voyaient pas.Les musulmans sont montés sur les épaules du Salef tête basse
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