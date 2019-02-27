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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | توشيح بأوسمة ملكية

توشيح بأوسمة ملكية

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اين المقابل ؟ الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:31
يجب ان يكون مقابل هذه الاوسمة التي وشحت بها صدور الموشحين مناسبا لاهميتها والمقابل الحقيقي الذي يتوجب عليهم تاديته هو تقديم اولادهم للتجنيد الاجباري .
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4
2 - اوسمة الفشل و النفاق الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:40
بصراحة لم نعد نعرف من اين نبدا الكلام من كثرة المشاكل التي نعيشها الطبقة الكديحة و التي تموت من كثرة الانتظارات اما المستشفيات اليوم يعلقون الاوسمة ما بينهم الم تخجلوا من نفوسكم اعلم انه ليس لكم ضمير و خصوصا صاحب 30ملوين طلاق نسيت خير ام اولادك و الان تبشر العصابة بالاوسمة أوسمة العار اوسمت الفشل السياسي هنيأ لكم على تخريبكم لجيوب و صحت المواطن
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-2
3 - والدي الحبيب الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:41
ابي جندي متقاعد حارب في الصحراء ، جسمه كله اثار الرصاص ، له تقاعد لا يتعدي 2000 درهم، رفض ان يدهب الى فرنسا حينما عرض عليه في بداية السبعينات من طرف احد الفرنسسين ان يدهب معه معزز مكرم....دهب للمصلحة الاجتماعية لطلب مأدونية يستفيذ منها فقوبل طلبه بالرفض وكان السبب لان له منزل ؟؟؟ المنزل بناه من اجرته البئيسة والتي بالكاد تكفي للعيش، كان يقتصد منها من اجل بناء مأوي لنا، في حين هناك من يحصل على الاراضي والمأذونيات بسهولة ؟؟؟؟
الا يستحق وسام وغيره كثير ؟؟؟
انشري ياهسبريس
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6
4 - faysal الأربعاء 27 فبراير 2019 - 22:04
اضن انهم من يوفر الامن والامان ويشتغلون ليلا نهارا مساكن...
يسهرون ليلا كي ننام في امان
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