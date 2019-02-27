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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاف موحا والأمير هاري

شاف موحا والأمير هاري

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:49
اكلنا زوين ومتنوع للأسف عندنا غير شيف واحد هوا لي دايما موجود
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2 - ملاحظ الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:57
قمة التواضع . ناس لا تهمهم المضاهر يعيشون الحياة ببساطة . علينا أن نتعلم منهم .
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3 - زكرياء المغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:01
زيارة الأمير هاري وزوجته إلى المملكة المغربية سيعزز علاقات أكثر بين الرباط ولندن خاصة الرسالة التي حملها الأمير هاري من ملكة بريطانيا إلى جلالة الملك محمد السادس ستعزز العلاقات أكثر
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4 - محسن الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:33
المطبخ المغربي أصيل وعريق ويحتل المرتبة التانية بعد فرنسا وهو نابع من مطابخ سلاطين المغرب الشريف عبر العصور بالإضافة إلى إبتكارات الشعب المغربي العضيم
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5 - Driss DJARI الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:37
Bravo monsieur Moha vous êtes bien et je suis certain que vous allez réussir dans votre vie alors bonne continuation et tous mes encouragements en plus vous êtes aussi un homme modeste et le prince Hari et sa femme la princesse Mégane sont des gens bien cultivés et qui aiment le Maroc et merci encore Mr. Moha pour votre bonté et votre hospitalité envers ces invités nobles et vive le Maroc et vive le roi et vive les autorités marocaines
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