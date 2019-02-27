24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/02/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة
- الأمن ينفي تعرض إيطالية للاغتصاب في الرباط
- شاف موحا والأمير هاري
- احتجاج طلبة الطب
- انقلاب سيارة في واد يخلف 7 قتلى ضواحي ورزازات
الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)
الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)
كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)
أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (120)
- منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية - (89)
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟ - (52)
- الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة - (48)
- نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاف موحا والأمير هاري
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - يوسف الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:49
اكلنا زوين ومتنوع للأسف عندنا غير شيف واحد هوا لي دايما موجود
2 - ملاحظ الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:57
قمة التواضع . ناس لا تهمهم المضاهر يعيشون الحياة ببساطة . علينا أن نتعلم منهم .
3 - زكرياء المغربي الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:01
زيارة الأمير هاري وزوجته إلى المملكة المغربية سيعزز علاقات أكثر بين الرباط ولندن خاصة الرسالة التي حملها الأمير هاري من ملكة بريطانيا إلى جلالة الملك محمد السادس ستعزز العلاقات أكثر
4 - محسن الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:33
المطبخ المغربي أصيل وعريق ويحتل المرتبة التانية بعد فرنسا وهو نابع من مطابخ سلاطين المغرب الشريف عبر العصور بالإضافة إلى إبتكارات الشعب المغربي العضيم
5 - Driss DJARI الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:37
Bravo monsieur Moha vous êtes bien et je suis certain que vous allez réussir dans votre vie alors bonne continuation et tous mes encouragements en plus vous êtes aussi un homme modeste et le prince Hari et sa femme la princesse Mégane sont des gens bien cultivés et qui aiment le Maroc et merci encore Mr. Moha pour votre bonté et votre hospitalité envers ces invités nobles et vive le Maroc et vive le roi et vive les autorités marocaines
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5