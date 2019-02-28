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كُتّاب وآراء
إضراب طلبة الطب بطنجة
الخميس 28 فبراير 2019 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مصطفى زيان الخميس 28 فبراير 2019 - 15:33
أمر صادم ومستغرب أن تلجأ الوزارة الوصية إلى خوصصة الدراسة بكليات الطب، إنه قرار متسرع وغير محمود العواقب على مختلف المستويات.
كيف يعقل مثلا أن يتم فتح تخصص الطب بمدينة طنجة والبنيات التحتية الخاصة بذلك لم تر النور بعد؟ ( الكلية، المستشفى الجامعي، ....).
كيف يعقل مثلا أن يتم فتح تخصص الطب بمدينة طنجة والبنيات التحتية الخاصة بذلك لم تر النور بعد؟ ( الكلية، المستشفى الجامعي، ....).
2 - طبيب الخميس 28 فبراير 2019 - 15:53
تتهم طلبة القطاع الخاص بأنهم غير مؤهلون او ناقصوا تكوين و في نفس الوقت هي تعترف أنهم بالقطاع العمومي لا يتوفرون على اساتذة و لا يوجد مستشفى للتدريب وووو..و هذا نسميه الغيرة و الحسد و الانانية و نحن نعرف انكم تتعلمون بالمجان اي بأموال دافعي الضرائب و اموال الشعب هذا الاخير الذي يؤدي ثمن العلاج في جميع المسشفيات العمومية سواء ماديا أو عن طريق التعاضد كالرميد مثلا و يزيد الطبيب يتجمل عليه .. وانت كيدرتي دخلت للطب نعرف ناس جابوا فالباك 17 و 18 فالمعدل و ما نجحوش و راهم يقراو الطب في دول أخرى و ماشي على حساب الشعب ...اتقوا الله و جمعوا راسكم و قراوا بفلوسكم حنا ما غادي تنفعونا بوالو غدا غادي نجيوا ندوزوا عندكم ما غاديش ترحمونا .....
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