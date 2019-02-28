24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/02/2019
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:55
|13:45
|16:54
|19:26
|20:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- قبائل يكوت تشكو الأملاك المخزنية لوزير الداخلية
- أوريد ينتصر لتدريس العلوم بالفرنسية وينادي بالتمهيد للإنجليزية
- الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب"
- الجامعة والجماعة بمراكش توقعان اتفاقية تعاون
- يتيم يوزع أوسمة ملكية على عمال ومستخدمين
مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات (5.00)
- أوريد ينتصر لتدريس العلوم بالفرنسية وينادي بالتمهيد للإنجليزية - (118)
- زعيم الجبهة يصف المغرب بـ"الدولة الشقيقة" والجزائر بـ"مكة الثوار" - (105)
- هل يكلّف العثماني وزارة الداخلية بوضع حد لأزمة "أساتذة التعاقد"؟ - (70)
- بوعلي: هكذا يتحول الدفاع عن الأمازيغية إلى نثر الفوضى اللغوية - (65)
- المملكة تتابع انتخابات "قصر المرداية" ترقبا لتغيير سياسة بوتفليقة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات بتمارة
الخميس 28 فبراير 2019 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محسن الخميس 28 فبراير 2019 - 18:05
مدينة تمارة إسم على مسمى تمارة وتكرفيس بؤرة وحفرة للفساد والمفسدين والمشرملين والمشرملات والخنز بكل أنواعه ياربي سلامة
2 - عمالة البرنوصي الخميس 28 فبراير 2019 - 18:20
نحن لا ندري ما سبب الانتشارالمهول لمختلف انواع المخدرات وبالخصوص القرقوبي هل هو برنامج حكومي مقصود ام انه تسيب امني ام انها الاحداث الفوضى بالجزائر ففي البرنوصي نلاحظ في الاونة الاخيرة انتشار واسع للقرقوبي وكثرة الباعة ومعظمهم دون 6سنة وذلك قرب مسجد الجبلي المحادي لدرب المعاكيز والغريب في الامر ان مقتني القرقوبي اصبحوا ياتون من شتى احياء البيضاء والامن لم يركز دورياته على هذه المنطقة السوداء ونحن ككساكنة نندد بهذا التسيب الامني وكثرة المجرمين والكلام النابي
3 - الأمين الخميس 28 فبراير 2019 - 18:28
بالنسبة للمخدرات لا يكمن الحل في اعتقال المروج أو المستهلك لأن الحكومة بإمكانها منع المخدرات بصفة عامة عن الناس سواء ما يدخل للبلاد من الخارج أو ما يتم زراعته داخل البلاد دون أي عقاب لأحد ولكنها لم تفعل ولا حل حقيقي آخر لهذه الآفة.
4 - من ساكنة تمارة الخميس 28 فبراير 2019 - 18:40
انا من ساكنة دوار الجاميكة وما ادراك ما الجاميكا والله العظيم يلا غير فهاد اليومين كثر من 18 شخص لتكريساو فواضحة النهار رغم الامن لمنكروش لخدمات ديالو ولكن راه ماكفيش والله يا اخواني يلا كنعيشو ×الرعب× بكل ما تحمل الكلمة من معنى ونطلبو الله تعالى يحفظ الجميع
5 - أب مسمئز الخميس 28 فبراير 2019 - 18:43
هذا الوباء ليس في تمارة وحدها.بل في كثير من المؤسسات التعليمية من المملكة..إنها ضاهرة خطيرة، إن لم تتصدى لها الاجهزة الأمنية بقوة فتكون عواقبها وخيمة على المنظومة التربوية بأكملها.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5