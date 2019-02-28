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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ترويج المخدرات بتمارة

ترويج المخدرات بتمارة

الخميس 28 فبراير 2019 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محسن الخميس 28 فبراير 2019 - 18:05
مدينة تمارة إسم على مسمى تمارة وتكرفيس بؤرة وحفرة للفساد والمفسدين والمشرملين والمشرملات والخنز بكل أنواعه ياربي سلامة
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2 - عمالة البرنوصي الخميس 28 فبراير 2019 - 18:20
نحن لا ندري ما سبب الانتشارالمهول لمختلف انواع المخدرات وبالخصوص القرقوبي هل هو برنامج حكومي مقصود ام انه تسيب امني ام انها الاحداث الفوضى بالجزائر ففي البرنوصي نلاحظ في الاونة الاخيرة انتشار واسع للقرقوبي وكثرة الباعة ومعظمهم دون 6سنة وذلك قرب مسجد الجبلي المحادي لدرب المعاكيز والغريب في الامر ان مقتني القرقوبي اصبحوا ياتون من شتى احياء البيضاء والامن لم يركز دورياته على هذه المنطقة السوداء ونحن ككساكنة نندد بهذا التسيب الامني وكثرة المجرمين والكلام النابي
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3 - الأمين الخميس 28 فبراير 2019 - 18:28
بالنسبة للمخدرات لا يكمن الحل في اعتقال المروج أو المستهلك لأن الحكومة بإمكانها منع المخدرات بصفة عامة عن الناس سواء ما يدخل للبلاد من الخارج أو ما يتم زراعته داخل البلاد دون أي عقاب لأحد ولكنها لم تفعل ولا حل حقيقي آخر لهذه الآفة.
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4 - من ساكنة تمارة الخميس 28 فبراير 2019 - 18:40
انا من ساكنة دوار الجاميكة وما ادراك ما الجاميكا والله العظيم يلا غير فهاد اليومين كثر من 18 شخص لتكريساو فواضحة النهار رغم الامن لمنكروش لخدمات ديالو ولكن راه ماكفيش والله يا اخواني يلا كنعيشو ×الرعب× بكل ما تحمل الكلمة من معنى ونطلبو الله تعالى يحفظ الجميع
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5 - أب مسمئز الخميس 28 فبراير 2019 - 18:43
هذا الوباء ليس في تمارة وحدها.بل في كثير من المؤسسات التعليمية من المملكة..إنها ضاهرة خطيرة، إن لم تتصدى لها الاجهزة الأمنية بقوة فتكون عواقبها وخيمة على المنظومة التربوية بأكملها.
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