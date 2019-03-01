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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب جماهير جمعية سلا

غضب جماهير جمعية سلا

الجمعة 01 مارس 2019 - 10:15

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - kch الجمعة 01 مارس 2019 - 11:25
Malheureusement dans la plus part des présidents des clubs de football au Maroc profitent des jeunes pour leurs propres intérêts principalement politiques et personnelles. Comment se fait-il une troisième plus grande et ancienne ville Marocaine n’a une seule équipe en première division ? Cette ville qui a donné plusieurs grand joueur a l’équipe nationale comme : Zaki, Lalou, mouh, Mahrous, …etc. C’est vraiment honteux.
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