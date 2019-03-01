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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختفاء فتاة قاصر بطنجة

اختفاء فتاة قاصر بطنجة

الجمعة 01 مارس 2019 - 15:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - توبة توبة الجمعة 01 مارس 2019 - 15:45
صراحة الامر اصبح مخيفا لما عدنا نسمعه من اختفاءات بخصوص القاصرين والقاصرات احيانا تكون القاصر غادرت بمحض ارادتها او بسبب مرافقة شخص اقنعها بذلك او هي عصابة اجرامية اصبحت مختصة في هذا النوع من الاجرام والواقعة تحصل مع نفس الفئة العمرية والاجتماعية وهن من عائلات معوزين ويمكن ان يكون سبب هذا الاختفاء معاملة احد الابوين القاسية التي تجعل من التربية سجنا للقاصرات وقساوة المعاملة.فالواقع لم ينصح بان يكون تلك الضغط من الوالدين الذي يصبح خوفهم من السيء هو ما يقع فعلا نسال الله السلامة لكل فلذات الاكباد كما ندعوا الله بان ترجع هذه الفتاة لاهلها سالمة غانمة ونتمنى ان يقوم الامن بمجهوداته الجبارة حتى تنقد هذه الفتاة .
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3
2 - rachid الجمعة 01 مارس 2019 - 16:18
يارب شوف من حالحوم
إلقوها في اقرب وقت
ان الله يمهل ولا يهمل
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