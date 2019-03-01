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كُتّاب وآراء
انخفاض أسعار الدجاج
الجمعة 01 مارس 2019 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ياسمين الجمعة 01 مارس 2019 - 12:48
لم يسبق للمغرب أن حقق اكتفاءا ذاتيا في المنتجات الفلاحية إلا بعد قدوم وزير الفلاحة الحالي
تعليق غير لائق
-33
2 - سلاوية الجمعة 01 مارس 2019 - 12:49
المشاريع و البرامج التي انجزتها وزارة الفلاحة عرفة نجاعة و فعالية في تنزيلها و هذا بفضل السياسة المتبعة في التواصل و التتبع عن قرب و في الميدان من طرف الوزبر
تعليق غير لائق
-20
3 - عبد ربه الجمعة 01 مارس 2019 - 13:04
أنا شخصيا لم أعد أقتني هذا الصنف من الدجاج، لأنه لا يعقل أن يكون عمره شهرا ونيف، ويكون صالحا للأكل، علما بأنه في غضون شهر يتم حقنه بالمقويات كي يصبح وزنه خياليا، وبالتالي فانخفاض الطلب مرده إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلك المغربي وما أنا إلا مثال، قس على ذلك باقي شرائح المجتمع
4 - Khatori الجمعة 01 مارس 2019 - 13:12
لماذا لا تعترفون بان قطاع الدواجن تتحكم فيه مافيات تعمل ضد القدرة الشرائية للمواطن وخصوصا الضعيف
اليوم الحمد لله المواطن اصبح واعي بمجرد ما تم تداول فيديوات حول الحالة الصحية للدجاج الابيض الكل قاطع خوفا من انتقال المرض..
اليوم الحمد لله المواطن اصبح واعي بمجرد ما تم تداول فيديوات حول الحالة الصحية للدجاج الابيض الكل قاطع خوفا من انتقال المرض..
5 - hicham الجمعة 01 مارس 2019 - 13:25
ما قلتي حتى رقم تيخص الأتمان الحالية
لكن لما لا تخرجوا في وقت الغلاء وتناقشون الأسعار الصاروخية التي يصبح عليها آنداك ...
لكن لما لا تخرجوا في وقت الغلاء وتناقشون الأسعار الصاروخية التي يصبح عليها آنداك ...
6 - اللهم رخص أسعارنا الجمعة 01 مارس 2019 - 13:33
اللهم رخص أسعارنا راه المافيات المتعددة التى تتحكم فى كل شئ هى سبب غلاء الأسعار والمصائب والويلات التى يعانى منها المواطن البسيط ...
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