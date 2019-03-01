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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الهجرة إلى كيبيك

الهجرة إلى كيبيك

الجمعة 01 مارس 2019 - 23:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - matrix الجمعة 01 مارس 2019 - 23:27
سلام الله عليكم الحل الوحيد إلى هجرة هو الزواج الحل الناجح
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2 - عبد المجيد السبت 02 مارس 2019 - 00:18
كون المغاربة عندهوم العقل كون تعطاو للعمل على الأنترنيت أو حولوا المغرب لمنارة للتجارة مثل الصين ولكن يجب أولا تحطيم صنم الديوانة الذي وضعه أصحاب المصالح لتعقيد حياة المغاربة
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