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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تغيير مدونة الأسرة

تغيير مدونة الأسرة

السبت 02 مارس 2019 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سارح السلاحف السبت 02 مارس 2019 - 14:41
مدونة الأسرة قانون وضعي علماني شوفوا لبنات شي حاجة استروا بها رؤوسهم هناك من تخاف من أصلها وحياىها ومنهم من تحب الحرية أتركهم وشانهم وين امير المؤمنين لو كانت خطبة تخص هذا لكان التوقيف سيد الموقف
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2
2 - ماكان ابوك أمرا سؤء السبت 02 مارس 2019 - 14:47
اواه مدونة الأسرة صفق ليها العالم وتبناها لأنها ارضتهم والان لم تعد صالحة سبحان الله دخلوا الباب من أوسع أبوابه إذا أصبحت النساء تفتي في الناس فانتظرزا الساعة هذا هو المدخل الرئيسي الذي وجده الغرب لكي يستولي على ما تبقى من الأخلاق التي دابا عليها المغاربة الأعزاء
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3
3 - ملاحظ السبت 02 مارس 2019 - 15:14
رغم كل المآسي و الآلام اليومية التي يعيشها المغاربة لم يتبقى لهؤلاء غير مدونة الأسرة بحثا عن المزيد من تكبيل حدود الرجال على النساء.....رجاء آلتفتوا و لو قليلا إلى هموم هذا الشعب من صحة و تعليم وشغل و سكن و حقوق و عدالة.......بدل إلهاؤنا بمثل هذه التفاهات الفارغة........
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