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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جثة أمام مقرّ البرلمان

جثة أمام مقرّ البرلمان

السبت 02 مارس 2019 - 12:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - استادة السبت 02 مارس 2019 - 12:55
انا لله وانا اليه راجعون. لاتدري نفس باي ارض تموت.اللهماغفرله ارحمه واسكنه جنات الخلد يارب
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31
2 - richi السبت 02 مارس 2019 - 12:59
ولا تدري اي نفس بأي ارض تموت.اللهم ارحمه واغفر له.
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22
3 - مرزوك عبدالله السبت 02 مارس 2019 - 13:01
كم من حكومة مرت لم نسمع احدا مات امام البرلمان الله اعلم به وبما يعاني المسكين انا لله وانا اليه راجعون
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20
4 - محمد فوغال السبت 02 مارس 2019 - 13:09
والله هذا لا يبشر بالخير في بلادنا الحبيبة... اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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5 - المهدي السبت 02 مارس 2019 - 13:10
الله يرحمو مسكين باغته الموت عند جذع النخلة لكن ما شدٌ انتباهي هو تكلاخ الشرطة التي أوقفت سيارتها مباشرة خلف سيارة الإسعاف بشكل أعاق دخول النقّالة والجثة ..
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6 - منصف السبت 02 مارس 2019 - 13:12
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.رحمه واسكنه فسيح جناته وإن لله وانا اليه راجعون.
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7 - مصيبة الموت السبت 02 مارس 2019 - 13:26
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعددت الأسباب و الموت واحد. اللهم اغفر له وافسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة وسائر موتى المسلمين و المسلمات. قال تعالى في كتابه الحكيم :وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم.
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3
8 - cae السبت 02 مارس 2019 - 13:28
أعظ نفسي بهذا المشهد و هاته الأبيات:

تالله لو عاش الفتى في عمره *** ألفاً من الأعوام مالك أمره



مــتـلــذذاً فيــها بـكــل نــعيـــم *** متـنعـماً فيـها بنعـمى عصره



مـا كـان ذلـك كـله في أن يفي *** بمـبيـت أول ليـلة فـي قــبـره
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3
9 - الودادي السبت 02 مارس 2019 - 13:29
على مايبدو انه صدم بسيارة او شئ من هذا قبيل فا كميرات المراقبة ستبين حقيقة كل شئ.انا لله وانا اليه راجعون.
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10 - لكل أجل كتاب. السبت 02 مارس 2019 - 13:33
قال تعالى في سورة آل عمران :《وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ》 (145)
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5
11 - وجود دم دليل على السبت 02 مارس 2019 - 13:49
وجود دم عي الجثة يعني جريمة او حادثة
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