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كُتّاب وآراء
محنة تطهير السائل ببني ملال
السبت 02 مارس 2019 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مشاهد السبت 02 مارس 2019 - 22:11
جميع دواوير أولاد يعيش تحتاج إلى ربط منازلنا بالواد الحار
2 - بوسعيد عبد الصادق السبت 02 مارس 2019 - 22:24
لسيدة فاطنة تقول انهم منذ 27 سنة و هم يعانون من غياب الواد الحار و الكل يقول لهم ليس لكم الحق في الواد الحار -علاش كولشي هذا الشيئ؟ وضع هذه المنطقة هي وضع البلد بكامله- لكن المسؤولين شغلهم الشاغل هو فرنسة المغرب- علاش؟ ما عارفين والو وا قيلا سنخاطب فرنسوايين الزوعر النصارى؟ سيل فوبلي اونا با لاكانلاليزاسيون دي تواليت - ميرسي بوكو اورو فوار و ابينانطو اي نوبليي با اوني تري جانتيل- ميرسي ميرسي بوكو بوكو
الى متى هذا الوضع و هذا الاحتقار و هذا العبث و هذه الحرب ضد الشعب المغربي؟ متى يزول الظلام الجاثم على ارضنا متى يا رب متى؟؟؟
الى متى هذا الوضع و هذا الاحتقار و هذا العبث و هذه الحرب ضد الشعب المغربي؟ متى يزول الظلام الجاثم على ارضنا متى يا رب متى؟؟؟
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