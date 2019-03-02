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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حزن أسَر معتقلي الرجاء

حزن أسَر معتقلي الرجاء

السبت 02 مارس 2019 - 20:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - baghi_ti9ar السبت 02 مارس 2019 - 21:40
لم أسمع في حياتي ، أن في دولة فلسطين الشقيقة شمكار أو مشرمل أو شاب ذبح صديقه من الوريد الى الوريد . ماهادا الوضع الدي صرنا عليه ونسمعه يالمغاربة؟ !!!!! إنها الشبعه والتفرعين الخاوي ، وأنا مع التجنيد الإجباري ، 100/100 التجنيد هو الحل ، أما السجن فلا يصلح شيئا . اللهم ٱسترني وذريتي وجميع المسلمين . آآمين ياأرحم الراحمين .
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18
2 - richi السبت 02 مارس 2019 - 21:41
الناس ولدات أو مرباتش. اولي ممربيش المخزن اربيه. علاش الفوضى علاش التخريب .اللهم الطف بنا.
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24
3 - عبدالإله السبت 02 مارس 2019 - 21:45
على ماذا يحزنون ؟هل على الأضرار التي لحقت بالمركب الرياضي أم على إلحاق الضرر بممتلكات الناس أم على الصورة السيئة التي شاهدناه وشاهدها العالم وباتت تنعمت بها الرياضة المغربية أم على انحطاط الأخلاق للكثير من مرتادي الملاعب
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22
4 - bidawi ودادي السبت 02 مارس 2019 - 21:46
اللهم أطلق جميع السجناء ولتكن لهم توبة وصلاح في دنياهم واخراهم يارب العالمين
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-14
5 - الرباط السبت 02 مارس 2019 - 21:51
الأبناء يقومون بتخريب الملعب، و اقتلاع الكراسي و ضرب رجال الامن، و الامهات يبكين و يلطمن وجوههن و يصرخن، كل واحدة ابني مظلوم اطلقوا سراحه
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15
6 - محمد تكنيت السبت 02 مارس 2019 - 22:22
الجمهور الحقيقي للرجاء لم يعد يتابع المباريات داخل الملعب وأعني بدالك جمهور السبعينات والتمانينات وربما حتى التسعينات. .الآن أغلبية الجمهور من المراهقين المشرمالين أصحاب تقرقيب أينما حلو حل هعهم شغبهم والاعتداء 5ممتلكات الشعب والممتلكات الخاصة. .ثانيا هولاء الآباء يدافعون على أبناءهم حتى وإن كانوا ظالمين
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5
7 - كوال السبت 02 مارس 2019 - 22:29
جمهور الرجاء اصبح عبئا ثقيلا على فريقه و على الكرة المغربية..
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3
8 - AYUZ السبت 02 مارس 2019 - 22:36
الم يكفي العنف القاسي الدي تعرضوا له في االملعب لمجرد رميهم كراسي رديئة من صنع صيني كانها من الكارتون ، تم لمادا لم يحاكم جمهور الجيش الدي سبق باستفزاز جمهور الرجاء . أللهم اطلق سراحهم لأن المنضومة الكروية كلها مسوولة عن شغب الملاعب.
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