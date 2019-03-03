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كُتّاب وآراء
الشاب رزقي والشهرة
الأحد 03 مارس 2019 - 20:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عبدو الأحد 03 مارس 2019 - 20:36
سبحان آلله العظيم.يهدي من يشاء ويضل من يشاء مااكرمك ومااعظم فضلك علينا يارب يارب نحن الضعفاء الفقراء فاغثنا نحن المقصرون المذنبون فتب علينا اشهد ان لا الاه الا الله واشه محمد رسول الله صلى آلله عليه وسلم.
3 - Simo الأحد 03 مارس 2019 - 20:48
من ترك شيئا الله عوضه الله خيرا منه. الله يسهل خويا رزقي. ونعم الأخلاق وروح المواطنة
4 - الحسين الروداني الأحد 03 مارس 2019 - 21:09
سبحان الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
عندما يصل المسلم إلى درجة يتذوق فيها طعم وحلاوة الإيمان بعد أن كان في مستنقعات وضلالات الجهل والمعاصي لا يريد أن تنحصر تلك اللذة عليه. بل يدعو قدر إستطاعته لدعوة الناس إلى الخير.
جزاك الله خيرا أيها الشاب رزقي ورزقك الثبات على دينه حتى تلقاه
عندما يصل المسلم إلى درجة يتذوق فيها طعم وحلاوة الإيمان بعد أن كان في مستنقعات وضلالات الجهل والمعاصي لا يريد أن تنحصر تلك اللذة عليه. بل يدعو قدر إستطاعته لدعوة الناس إلى الخير.
جزاك الله خيرا أيها الشاب رزقي ورزقك الثبات على دينه حتى تلقاه
5 - انا الغلطان ماشي انتي الأحد 03 مارس 2019 - 21:09
صراحة كانت اغانيك جميلة مثل"انا الغلطان ماشي انتي" و غيرها لكنك اتهمت الوهابيين و السلفيين
6 - مراكشي الأحد 03 مارس 2019 - 21:12
سبحان الله كنت من اشد المبغضين له . و الان يشهد الله اني احبه في الله
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