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كُتّاب وآراء
مقتل شاب بطريقة بشعة
الأحد 03 مارس 2019 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ADAM الأحد 03 مارس 2019 - 15:49
في البداية اللهم أرحمه و اغفر له و هون عليه عند السؤال و ارزق اهله الصبر و السلوان و أحتم ليس هناك شئ أسمه صداقة لكن صديقي هو جيبي
2 - Madrid الأحد 03 مارس 2019 - 16:00
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يارب لساني عاجز على الكلام الله ياخد الحق
3 - stof الأحد 03 مارس 2019 - 16:28
ا لله اخويا مصطفى ملي شفتك فهاذ الفيديو و الله توحشتك انا مصطفى لي كنت خدام فالمركب الثقافي مولاي رشيد صاحب رشيد رنان الله يرحمو امين
4 - الفاطمي الأحد 03 مارس 2019 - 16:50
c'est un cas similaire de ce qui s'est passé à lqaria à salé il y a quelques mois... je pense que la police ne fait plus son travail... elle se contente par contre à rédiger des communiqués bidons... il faut des changements à la tete de cet organisme pour donner un nouveau souffle... l'ére hammouchi est à enterrer à jamais.......
5 - saidr الأحد 03 مارس 2019 - 16:53
الجنوح تحول لتوحش بسبب أن الأساسيات بدأت تتآكل هجوم على الأخلاق الدين اللغة العيش الصعب كلها عوامل أفرزت جيل متخنّث أناني مادّي لاقلب له،اللهم الطف واللهم ارحم الضحية وصبر أهله،وكم أشد على يد العم تصبيرا فقد نصح وشدد النصح لابن أخيه ولكن موجة العبث وتيار الإفلاس كانت أشد وأعتى.
6 - نظرة عن بعد الأحد 03 مارس 2019 - 16:54
اصبحت انطوائي في زمن الخداع والكذب ،اعيش بدون اصدقاء في الغربة ومرتاح من النميمة ومن النفاق ومن الغدر ، صديقي هو الكلب الوفي والكتاب ، الله يرحم الشاب ويصبر اهله
7 - صاحب دراجة الأحد 03 مارس 2019 - 16:56
اللهم ارحمه و اغفرله. غياب الأمن و القانون هو سبب موت الأبرياء و اللطفاء نفس الواقعة وقعت بمكناس. من يحمل سلاح يجب معاقبته ب 20 سنة لانه لديه نية القتل و عند الضرب 20سنةو عند القتل 40سنة المجموع 80سنة. ما لا أفهمه هو حي مولاي رشيد عاصمة القرقوبي و الحشيش و جميع أنواع المخدرات و المجرمين و الدعارة منذ1989 عنذ انتقال من كريان ابن امسيك. و الحمير مركونة أمام المنازل.
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