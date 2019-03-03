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كُتّاب وآراء
الكويت ومشاريع المغرب
الأحد 03 مارس 2019 - 18:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أناس الأحد 03 مارس 2019 - 19:12
لولا شفارة المختليسين المجرمين فحق هاد الوطن والشعب المغربي المفقر لما حتجنا لصنديق لكريدي مع تحيه للكويت شقيقة
2 - محمد بلحسن الأحد 03 مارس 2019 - 19:30
الملاحظ أن الصندوق الكويتي للتنمية يعمل جاهدا في مجالات التواصل مع العالم الخارجي بواسطة شركات متخصصة في الاعلام للتعريف بالأدوار التي يقوم بها كممول للمشاريع التنموية و خاصة التجهيزات الأساسية من طرق و طرق سيارة و موانئ و سكك حديدية و سدود و مطارات .. سفارة الكويت بالرباط تلعب دور محوري بانفتاحها على خبراء و مهندسين شاركوا في دراسات و مهام استشارية و تدقيقية و أشغال إنجاز و صيانة مشاريع بدول عربية و إفريقية من جنوب الصحراء .. أجدد القول بأن عمليات تقييم الانجازات ستساعد الصندوق من حث الدول المستفيذة من تدبير النذرة المالية أي أن مهندسوه و خبراءه مؤهلون لمساعدة الأطر العربية و الافريقية على العمل وفق مناهج مدروسة و السهر على تجنب هدر المال العام .. أؤكد, إنطلاقا على أهمية الحفاظ على سمعة الصندوق و هو فاعل من بين عدد من الممولين المرموقين من بينهم البنك الياباني و البنك الدولي و البنك الاسلامي للتنمية و البنك السعودي أرى شخصيا أن هناك مجموعة من الاجراءات المستنتجة من مهام التفتيش و التدقيق و من الشكايات تتطلب التطبيق السليم خصوصا إذا كانت البوابة الالكترونية للصندوق منفتحة على المواطنين
3 - حمزة الصحراوي الأحد 03 مارس 2019 - 19:35
مرحبا بالصندوق الكويتي للتنمية في المغرب وما احوجنا الى مثل هذه الصاديق العربية الغنية للمساهمة في الاقتصاد المغربي، وحفظ الله امير دولة الكويت صاحب السمو "صباح الاحمد الجابر الصباح" واخيه جلالة الملك محمد السادس.
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