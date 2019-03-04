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كُتّاب وآراء
جنازة عزيز موهوب
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - Amin الاثنين 04 مارس 2019 - 17:22
إنا لله و إنا إليه راجعون و لاحول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه و أحسن إليه و أسكنه الفردوس الأعلى و جميع موتى المسلمين و صبر أهله و معارفه على فراقه.
2 - tarik الاثنين 04 مارس 2019 - 17:23
فنان كبيييير و رجل محترم...الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
3 - القيني محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 17:25
الله يرحم كان فنانا محترما وجادا في عمله
4 - مريزيك الاثنين 04 مارس 2019 - 17:36
أنا لله و انا اليه راجعون و الحمد لله على كل شيء
5 - ياسين حسن الاثنين 04 مارس 2019 - 17:38
الله يرحمه برحمته الواسعة وأسأله سبحانه
أن يرزق أهله الصبر والثبات ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أن يرزق أهله الصبر والثبات ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
6 - karim الاثنين 04 مارس 2019 - 17:40
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته ان لله و ان اليه راجعونً.كان محبوبا لدى المغاربة دخل كل البيوت و القلوب
7 - فاطمة المغرب الاثنين 04 مارس 2019 - 17:49
الله يرحمو ويجعل مع عباده الصالحين في الفردوس الاعلى
8 - نضرة الاثنين 04 مارس 2019 - 17:57
عزيز موهوب كان ضيفا في هذه الحياة وودعها كما سنودعها نحن. إلا أنه رحمه الله كان متميزا في عمله الفني وترك بصمات مشرفة يشهدها له عمله الفني .
9 - عبد الاله الاثنين 04 مارس 2019 - 18:16
رحم الله السي موهوب و ان لله و ان اليه راجعون، كان يجسد المعنى الحقيقي لما يقال عن الفن باعتباره رسالة نبيلة، و اذا كانت شخصيات مثل السي الجم و السيدة الركراكي ادخلت علينا البسمة خلال تجسيدها عدد من الشخصيات في المسرح الوطني، كان المرحوم ذلك الشخص الحكيم الذي اثارنا بدروسه في الحياة، شكرا السي موهوب و الحقك الله بعباده الصالحين.
10 - Jamal Bruxelles الاثنين 04 مارس 2019 - 18:18
ان لله ما اخد وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى
11 - مغربي حر من بلجيكا الاثنين 04 مارس 2019 - 18:19
لقد فقدت الساحة الفنية لا سيما المسرحية منها هرما من أهرام المسرح المغربي لا سيما الفرقة الوطنية للمسرح. فالله أسأل أن يمطر عليه شآبيب رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعله بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وان يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه وان يلهم عائلته الصغيرة والكبيرة وكل المسرحيين الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
12 - من بوسطن الاثنين 04 مارس 2019 - 18:23
اللهم يارب العالمين ارحمه رحمة واسعة واغفر له واجعله ممن تدخلهم جناتك وجميع المسلمين اللهم امين.لقد أحببناه وأحببنا أعماله ،يارب العالمين ارزق زوجته واولاده واهله الصبر ،يارب لقد رزقته حب عبادك في الدنيا يارب ارحمه واغفر له ،واغفر لجميع من فقدناهم يارب العالمين ،اللهم يا مقلب القلوب تبث قلوبنا على هذا الدين وتوفنا مسلمين اللهم امين.
13 - منصف الاثنين 04 مارس 2019 - 18:25
كان انسانا محترما محبوبا وبشوشا اللهم ثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار
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