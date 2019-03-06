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كُتّاب وآراء
الطفل يونس .. بِيكَالتِي
الأربعاء 06 مارس 2019 - 08:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - غيور عنك ياوطني الأربعاء 06 مارس 2019 - 09:16
أتأسف عالى حال هدا الطفل وأطفال البادية وغيرهم في مدن المملكة على الإهال الضاهري والغوي،طفل في هدا السن لا يستطيع النطق ببعض الجمل بالغة العربية رغمة محاولته الفاشلة للتعبير بها وإصال مقصوده من الحوار.
والله يامسؤلي وطني الغالي لقد حققتم كل تفهاتكم إلا الجد وحب الخير للناس والوطن والتقدم به إلى الأمام.
والله يامسؤلي وطني الغالي لقد حققتم كل تفهاتكم إلا الجد وحب الخير للناس والوطن والتقدم به إلى الأمام.
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