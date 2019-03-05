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كُتّاب وآراء
مؤتمر الاتحاديين بإسبانيا
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 18:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - tata الثلاثاء 05 مارس 2019 - 19:42
Si je comprends bien SI Lachgar est en campagne électorale en Espagne. Il n'est espagnol à ce que je sache. Ceci s'appelle l'ingérence dans les affaires d'un pays assi lachgar, vous qui êtes un grand juriste.
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