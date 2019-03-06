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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أساتذة الشرق

احتجاج أساتذة الشرق

الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ٦ الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:34
مقابلين الفايسبوك كينتقدوا الجميع باستثناء أنفسهم غارقون فى الدروس الخصوصية والوداديات السكنية والسياسة رؤساء الجماعات برلمانيون يعيشون في الثراء ويضحكون على المغاربة بتعليقاتهم الفيسبوك فلا شغل لهم وولادنا اميين بسببهم
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-8
2 - استاذ متعاقد الخميس 07 مارس 2019 - 00:11
لماذا وقعتم العقد ؟في المغرب اكثر من 240 الف عاطل يعني من حيث الواقع يستحيل اجتماعهم على قرار واحد ,سنة 2016 اعلنو كان عدد المناصب المطلوبة لمباراة التعاقد 11 الف منصب فقط ، بمعنى ان قاطعت هذه المباراة نسبة 90 في المئة فهذا لا يكفي لكثرة العاطلين وقلة المناصب المطلوبة ،زد على ذلك غياب تنسيقيات ونقابات توحد اراء الناس ،زد على ذلك ابواق الدولة وذبابها الالكتروني التي كانت تثني على المباراة وتدافع عليها وتظهر بصورة المترشح للمباراة وهذا يدعو إلى المبارة والاخر يدعو إلى المقاطعة وكل هذا في الفيسبوك فقط.... بمعنى ان الدولة لم تدع لك مجالا الا ان توقع ...وبالفعل وقعنا ثم بعد ذلك طالبنا بالادماج لاننا ولله الحمد الان في قوة عكس المطالبة من الخارج.... فهمت الان لماذا وقعنا؟ ولماذا فرض علينا التعاقد ؟
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