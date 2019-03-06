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كُتّاب وآراء
اعتراض سيارة العثماني
الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - منافقون الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:57
مازال يحيينا الله حتى نقدموا بنكيران و العثماني للمحاكمة بتهمة الانتصار للفساد و المفسدين و تجويع جل شرائح المجتمع و الاجهاز على ما تبقى من البرامج و المكتسبات الاجتماعية...من مقاصة و تقاعد و وظيفة عمومية..ان موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب.
2 - oujdi الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:58
انت على حق أخي المواطن هو لا يهمه الشعب في شيء بل يهمه كسب المال و الأعمال باش نهار يشد الأرض يلقا باش يفوت أيامو
3 - سميرة الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:58
اعجبني تدخل السيدة الاولى تحية نضالية لها لانها قالت ما يريد قوله الشعب خصوصا الطبقة المطحونة فعلا خاب ظننا في هؤلاء الانتهازيين مع انني لم اصوت ابدا لاي حزب كان
4 - FAK الأربعاء 06 مارس 2019 - 21:59
حزب استغلالي و انتهازي .حزب اللا عدالة اجتماعية حطم كل آمال وتطلعات الشعب المغربي .
5 - ريفي أصيل الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:00
العثماني أشبه بالرئيس بوتفليقة .لا حياة ولا قلب لمن تنادي .
6 - Samir benouahoud الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:03
سياسة الحكومة أتت من المثال المغربي ( جوع الكلب يتبعك) إما أنا كواحد من الشعب فأقول لها وعند ربكم تختصمون
7 - samir الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:03
الاحتجاج يجب ان يكون بطريقة حضارية وقانونية وليس بهذه الطريقة هذه فوضى وليست احتجاج مثل هذه الاساليب تعرض اصحابها للخطر اوللعقوبات الحبسية
تعليق غير لائق
-72
8 - مرزوك عبدالله الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:05
والله حالة يرثى لها رئيس الحكومة يتجاهل فئة من الناس يطالبون بحقوقهم اهذا هو العدل ياناس اهذه هي الشفافية الله ياخذ فيك الحق السي العثماني
9 - ملاحظ الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:05
خلاصة الكلام ذنوبنا على لي انتخبو على هاد الحزب المشؤوم مانسمح ليهم لادنيا لااخرة بسببهم نعاني .
10 - لبنى الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:05
تبارك الله على السيدة الأولى.. الرقي بأبهى صوره يتجلى في تدخلها..تحياتي
11 - zakia الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:05
المرجو معاقبتهم أشد العقاب...هذا ماشي مستوى النقاش....هذه فوضى
تعليق غير لائق
-74
12 - ملاحظ الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:06
شعب المرقة العتماني نقي عليهم ما دا فلوس حد ما شي بحال المعلمين كيشدوا شلا فلوس وكالسين فالقهاوي ما كيقريوا والو
تعليق غير لائق
-63
13 - مقهورة الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:08
هدا تعبير واضح عن الوضع الدي نعيشه وهده اسوأ حكومة عرفها المغرب
14 - زمان تطوان. الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:09
أولا...لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم...ثانيا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.... ثالثا..... إنا لله وإنا إليه راجعون...المواطن لا صوت له بعد الإنتخابات....
15 - سعيد مغربي قح الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:11
نعم طفح الكيل..وقد أخسروا الميزان..بعدما امتطوا صهوة الدين.. وها قد اتضح نفاقهم..ولا زال كبيرهم يمشي في الجنائز متدثرا بعباية الواعظ الشيطان..!
16 - agadiri les amicales الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:11
و الله مانطلبو ايدير ليا شيحاجا اولا انحاشيها ليه انشوه راسي . انطلب الله عز وجل حتى اتقضا ليا حاجتي بالدعاء و الصبر
17 - benazzi الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:14
هذا التصرف يسيئ الى المغرب والمغاربة مهمى يكون من خلاف أو إختلاف يجب علينا أن نحترم بعضنا ولا نجعل الخلافات السياسية بيننا تصل الى هدا المستوى الغير مسؤول إن لم نحترم بعضنا فالعالم لم يحترمنا إنه رئيس الوزراء عليكم بالقبول ولا تستغلو هذه الحرية بالاسائة لأنفسكم حقا من قال أن الديمقراطية تحتاج الى شعب واعي ويحترم نفسه وإلا كانت وباء ومهزلة مثل ما يجري عندنا بالمغرب
تعليق غير لائق
-21
18 - مهتم الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:19
الغريب ان فءة قليلة من المواطنين وقام بتجاهلهم
19 - said الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:24
تحية وتقدير لك سيدتي سمع صوت الشعب غسلت أدناه .العثماني واجه الواقع .انك جبان.
20 - مهاجر الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:25
هذا هو الجزأ ديلكوم انثم لي صوتوا على العدالة والتكرفسة عبر عليكم... تحية نضالية لي حزب الاستقلال في عهده قبل 2011
21 - AZUL الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:30
الله الا باقين شي مغاربة مساكين كيتيقوا فالحكومة والبرلمان والجمعيات وهلم جرا...
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