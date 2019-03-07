24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/03/2019
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:46
|13:43
|16:58
|19:32
|20:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- متحف الحشد الشعبي .. غنائم حرب ومآثر بطولية
- هل الدهون صحية أم ضارة؟ .. الخبراء مختلفون
- الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها
القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب (5.00)
كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)
تحذير أممي من تقنين زراعة "الكيف" .. والخياري: "حرب سياسية" (5.00)
- أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض - (142)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (79)
- أساتذة محتجون ينادون بـ"سنة بيضاء" ويرفضون "عقود واتساب" - (55)
- تقرير طبي يكشف تدهور صحة الرئيس الجزائري بوتفليقة في سويسرا - (48)
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تصعيد المتعاقدين في مراكش
الخميس 07 مارس 2019 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مواطنة 1 الخميس 07 مارس 2019 - 13:55
سيرو تخدمو راه الامتحانات قربت ، وإلا معجبكمش التعاقد قدموا استقالتكم وخليو البلاصة لولادنا عندهم شواهد ومالاقيينش خدمة . العالم كله اليوم كيخدم بالتعاقد ، التعاقد كيخلع غير الكسالى واللي معولين على التمناك ... دوزو المباريات باش ترقاو وترسموا واللي ما قدرش يتكمش ... السبة هادي ...
2 - أستاذ مرسم حاقد الخميس 07 مارس 2019 - 14:02
على الوزارة و الأكاديميات الشروع في تطبيق مسطرة الانقطاع هن العمل. عدم تطبيق المسطرة يعني التسيب. نريد دولة فيها القانون فوق كل شخص.
3 - نبيل الخميس 07 مارس 2019 - 14:09
واش سماعتوا هؤلاء يطالبون بالرفع من التكوين؟ ما كرهوشي يأخذوا الأجور وهم في ديورهم. يتحايلون على قانون وقعوه بأيديهم، ويريدون أن يتباكوا حين يغلقون الشوارع في وجه المواطنين، ويتدخل الأمن ، والدولة عليها حماية الجميع. ، أغلبهم بعيد عن التعليم والتربية وأسفاه على من سيربي الجيل الصاعد يتملص من مسؤوليته
4 - نادية الغنيمي الخميس 07 مارس 2019 - 14:11
كيف تفرضون على الدولة قانونكم و شروطكم؟ باية صفة؟ الدولة هي من تقرر و انتم عليكم بالتنفيد...الدولة تقول: هذا كل ما عندي، فان قبلتم، فتبارك الله و ان لم تقبلوا فارض الله واسعة - ثم ما معنى الوظيفية العمومية؟ هل هي "قران" منزل، لا يتغير ام ماذا؟ افهمونا - من واجب الحكومة تغيير قانون الوظيفة العمومية و قانون السير و قانون الملاحة و قانون التعمير و قانون السكن و قانون الكراء و قانون الهجرة و قانون البيع و قانون الطب، الخ - الدولة تريد تغيير بنود التوظيف العمومي و ايضا التوظيف الخصوصي تبعا للتطورات و الحاجيات- التوظيف العمومي كان يناسب مرحلة معينة من التاريخ فقط- لسنا في الشيوعية- ثم كيف يشتغل عمال الماء و الكهرباء و الفوسفاط و الملاحة و النقل و الفلاحة و البناء و المقاولات و الصيد و التعليم الخاص الخ؟ تريدون غياب المراقبة و التفتيش و سيادة الفوضى- لو لم يكن التعاقد لما تم تشغيلكم اصلا و ثمة من يرغب في العمل و من ذلك 50 الف اطار..السؤال هو كيف وصل البلد لهذا التسيب في التعليم حيث الكل له مطالب مجنونة: تغيير الاطار، ترقية فورية، شهادة تافهة، دكتوراه تافهة،--فوضى في التعليم حقا
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4