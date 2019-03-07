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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تصعيد المتعاقدين في مراكش

تصعيد المتعاقدين في مراكش

الخميس 07 مارس 2019 - 12:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطنة 1 الخميس 07 مارس 2019 - 13:55
سيرو تخدمو راه الامتحانات قربت ، وإلا معجبكمش التعاقد قدموا استقالتكم وخليو البلاصة لولادنا عندهم شواهد ومالاقيينش خدمة . العالم كله اليوم كيخدم بالتعاقد ، التعاقد كيخلع غير الكسالى واللي معولين على التمناك ... دوزو المباريات باش ترقاو وترسموا واللي ما قدرش يتكمش ... السبة هادي ...
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2 - أستاذ مرسم حاقد الخميس 07 مارس 2019 - 14:02
على الوزارة و الأكاديميات الشروع في تطبيق مسطرة الانقطاع هن العمل. عدم تطبيق المسطرة يعني التسيب. نريد دولة فيها القانون فوق كل شخص.
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3 - نبيل الخميس 07 مارس 2019 - 14:09
واش سماعتوا هؤلاء يطالبون بالرفع من التكوين؟ ما كرهوشي يأخذوا الأجور وهم في ديورهم. يتحايلون على قانون وقعوه بأيديهم، ويريدون أن يتباكوا حين يغلقون الشوارع في وجه المواطنين، ويتدخل الأمن ، والدولة عليها حماية الجميع. ، أغلبهم بعيد عن التعليم والتربية وأسفاه على من سيربي الجيل الصاعد يتملص من مسؤوليته
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4 - نادية الغنيمي الخميس 07 مارس 2019 - 14:11
كيف تفرضون على الدولة قانونكم و شروطكم؟ باية صفة؟ الدولة هي من تقرر و انتم عليكم بالتنفيد...الدولة تقول: هذا كل ما عندي، فان قبلتم، فتبارك الله و ان لم تقبلوا فارض الله واسعة - ثم ما معنى الوظيفية العمومية؟ هل هي "قران" منزل، لا يتغير ام ماذا؟ افهمونا - من واجب الحكومة تغيير قانون الوظيفة العمومية و قانون السير و قانون الملاحة و قانون التعمير و قانون السكن و قانون الكراء و قانون الهجرة و قانون البيع و قانون الطب، الخ - الدولة تريد تغيير بنود التوظيف العمومي و ايضا التوظيف الخصوصي تبعا للتطورات و الحاجيات- التوظيف العمومي كان يناسب مرحلة معينة من التاريخ فقط- لسنا في الشيوعية- ثم كيف يشتغل عمال الماء و الكهرباء و الفوسفاط و الملاحة و النقل و الفلاحة و البناء و المقاولات و الصيد و التعليم الخاص الخ؟ تريدون غياب المراقبة و التفتيش و سيادة الفوضى- لو لم يكن التعاقد لما تم تشغيلكم اصلا و ثمة من يرغب في العمل و من ذلك 50 الف اطار..السؤال هو كيف وصل البلد لهذا التسيب في التعليم حيث الكل له مطالب مجنونة: تغيير الاطار، ترقية فورية، شهادة تافهة، دكتوراه تافهة،--فوضى في التعليم حقا
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