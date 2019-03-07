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كُتّاب وآراء
تلميذ ضحية اعتداء
الخميس 07 مارس 2019 - 18:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - غيور الخميس 07 مارس 2019 - 19:13
باين المعنى من خلال الوجوه التي ادلت بشهاداتها. و محاولتهم تبرير العنف داخل المدرسة . والتمييز بين الاستاذ و الحارس الخاص. بحال الى ان هذا الاخير لا مشكلة في تعنيفه و التمريغ به. العنف يبقى سلوك غير مقبول
2 - مواطن الخميس 07 مارس 2019 - 19:14
عاجباه صحتو .
انفعال غير مبرر مثل هذه السلوكات بحاجة الى حزم أقوى سواء تعلق الأمر بحارس أو إداري .
عقوبة غير كافية.
انفعال غير مبرر مثل هذه السلوكات بحاجة الى حزم أقوى سواء تعلق الأمر بحارس أو إداري .
عقوبة غير كافية.
3 - متابع الخميس 07 مارس 2019 - 19:14
لايستحق النشر .خاصو العسكر باش يتعلم الانضباط ماشي يتعرى داخل مؤسسة تعليمية هده الافعال يقومون بها أمام جيل المناديل
4 - الخسران الخميس 07 مارس 2019 - 19:31
تلميذ بقات فيه غي الاسم
ما تلاميذ ما والو
بغاو انعسو شي ضارب تحسينة لا علاقة
راه خص نعرفو بلي شي تلامذ خصهم الحبس ماشي القرايا
حيث لا أخلاق لا والو
لا تربية
ما تلاميذ ما والو
بغاو انعسو شي ضارب تحسينة لا علاقة
راه خص نعرفو بلي شي تلامذ خصهم الحبس ماشي القرايا
حيث لا أخلاق لا والو
لا تربية
5 - omar الخميس 07 مارس 2019 - 19:32
يجب معاقبة كل من يريد أن يظهر عضلاته في حرم الثانوية أو الجامعة أو المدرسة.صراحة قبل سنة ألفين قليل ما تجد صغير يتشاجر مع من يكبره سنا كأبيه.خلاصة داخل سور مدرسة أو ثانوية أو جامعة وجب تفاذي تلك الأشياء وواجب الزجر في مثل تلك الحالات.وشكرااا
6 - الزلاط الخميس 07 مارس 2019 - 19:36
العنف لا مبرر له سواء من المربي أو من التلميذ.المرجو من الجميع الحرص على تربية أبنائهم
7 - حنان الخميس 07 مارس 2019 - 19:54
مسلسل إقبار المدرسة العمومية الذي افتضح بخطة الحكومة "التعاقد" بدأت حلقاته منذ الفجور السياسي مطلع الألفية الثالثة : تحطيم الأسرة وقيمها عبر مواد الإعلام ومدونة الأسرة وخلق حركة نسوية من قبل النظام لتمييع حقوق المرأة وتشجيع "الحريات" لكن حريات ما تحت الحزام والمراهنة على العاهرات في السياحة الجنسية لتنضم الهاويات وتنافسن المحترفات ، فكانت النتيجة أجيال تافهة جعلتها الحكومة دليلا على تعليق شماعة الفشل الدراسي على الاساتذة والمدرسة العمومية لتسوغ بعد ذلك خوصصة القطاع بما ينصب في مصلحة المسؤولين الذين سلعوا التعليم وجعلوه بزنس فأغلبهم يمتلك مؤسسات خصوصية ...لمهم لبلاد غادية ف الهاوية ، وأولئك العلمانيون والإسلاميون ينطبق عليهم المثل : لفقيه اللي نتسناو بركتو دخل لجامع ببلغتو ، كلهم مخادعون لهم قلوب متشابهة لكن بأزياء وأسماء مختلفة
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