24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. توسع جبهة مؤيدي الحراك الشعبي بالجزائر يشمل حلفاء بوتفليقة (5.00)

  2. جمعية تسائل "استغلال النفوذ" بإيموزار إداوتنان (5.00)

  3. كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)

  4. فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة (5.00)

  5. ترافع وفد مغربي يطرد الجزائر من لقاء الاتحاد الإفريقي بجوهانسبوغ (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلميذ ضحية اعتداء

تلميذ ضحية اعتداء

الخميس 07 مارس 2019 - 18:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - غيور الخميس 07 مارس 2019 - 19:13
باين المعنى من خلال الوجوه التي ادلت بشهاداتها. و محاولتهم تبرير العنف داخل المدرسة . والتمييز بين الاستاذ و الحارس الخاص. بحال الى ان هذا الاخير لا مشكلة في تعنيفه و التمريغ به. العنف يبقى سلوك غير مقبول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - مواطن الخميس 07 مارس 2019 - 19:14
عاجباه صحتو .
انفعال غير مبرر مثل هذه السلوكات بحاجة الى حزم أقوى سواء تعلق الأمر بحارس أو إداري .
عقوبة غير كافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - متابع الخميس 07 مارس 2019 - 19:14
لايستحق النشر .خاصو العسكر باش يتعلم الانضباط ماشي يتعرى داخل مؤسسة تعليمية هده الافعال يقومون بها أمام جيل المناديل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - الخسران الخميس 07 مارس 2019 - 19:31
تلميذ بقات فيه غي الاسم
ما تلاميذ ما والو
بغاو انعسو شي ضارب تحسينة لا علاقة
راه خص نعرفو بلي شي تلامذ خصهم الحبس ماشي القرايا
حيث لا أخلاق لا والو
لا تربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - omar الخميس 07 مارس 2019 - 19:32
يجب معاقبة كل من يريد أن يظهر عضلاته في حرم الثانوية أو الجامعة أو المدرسة.صراحة قبل سنة ألفين قليل ما تجد صغير يتشاجر مع من يكبره سنا كأبيه.خلاصة داخل سور مدرسة أو ثانوية أو جامعة وجب تفاذي تلك الأشياء وواجب الزجر في مثل تلك الحالات.وشكرااا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - الزلاط الخميس 07 مارس 2019 - 19:36
العنف لا مبرر له سواء من المربي أو من التلميذ.المرجو من الجميع الحرص على تربية أبنائهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - حنان الخميس 07 مارس 2019 - 19:54
مسلسل إقبار المدرسة العمومية الذي افتضح بخطة الحكومة "التعاقد" بدأت حلقاته منذ الفجور السياسي مطلع الألفية الثالثة : تحطيم الأسرة وقيمها عبر مواد الإعلام ومدونة الأسرة وخلق حركة نسوية من قبل النظام لتمييع حقوق المرأة وتشجيع "الحريات" لكن حريات ما تحت الحزام والمراهنة على العاهرات في السياحة الجنسية لتنضم الهاويات وتنافسن المحترفات ، فكانت النتيجة أجيال تافهة جعلتها الحكومة دليلا على تعليق شماعة الفشل الدراسي على الاساتذة والمدرسة العمومية لتسوغ بعد ذلك خوصصة القطاع بما ينصب في مصلحة المسؤولين الذين سلعوا التعليم وجعلوه بزنس فأغلبهم يمتلك مؤسسات خصوصية ...لمهم لبلاد غادية ف الهاوية ، وأولئك العلمانيون والإسلاميون ينطبق عليهم المثل : لفقيه اللي نتسناو بركتو دخل لجامع ببلغتو ، كلهم مخادعون لهم قلوب متشابهة لكن بأزياء وأسماء مختلفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.