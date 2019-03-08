24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/03/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:45
|13:43
|16:58
|19:33
|20:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا
- Stand up وسؤال الفكاهة
- نجاة بنشيبة .. لمسة مغربية في الأعمال اللندنية
- بوشطارت: الشباب تخلّص من العروبة .. والحزب الأمازيغي حتمية
- وكَاَيِّنْ من أُمَّةٍ بادَتْ بعدما سادَتْ
التوتر النفسي والدرجات السيئة .. علامات تنذر بإدمان الطفل لألعاب الفيديو! (5.00)
شفاء "مريض لندن" من "السيدا" يقرب العلماء من علاج ناجع للداء (5.00)
الأمن يطيح بشبكة إجرامية لتجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية (5.00)
توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد (5.00)
- فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة - (102)
- بوشطارت: الشباب تخلّص من العروبة .. والحزب الأمازيغي حتمية - (88)
- بوتفليقة يحذر الجزائريين من الفتنة باختراق جهات أجنبية للاحتجاجات - (77)
- الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح - (62)
- الخلفي: مراجعة نظام التعاقد تشمل المساواة في الأجر والترقية والترسيم - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتفاء بنساء إفريقيا
الجمعة 08 مارس 2019 - 11:27