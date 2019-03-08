24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/03/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:45
|13:43
|16:58
|19:33
|20:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا
- Stand up وسؤال الفكاهة
- نجاة بنشيبة .. لمسة مغربية في الأعمال اللندنية
- الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية
- هذه الأدوية ترفع خطر السقوط لدى المسنين
التوتر النفسي والدرجات السيئة .. علامات تنذر بإدمان الطفل لألعاب الفيديو! (5.00)
شفاء "مريض لندن" من "السيدا" يقرب العلماء من علاج ناجع للداء (5.00)
الأمن يطيح بشبكة إجرامية لتجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية (5.00)
توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد (5.00)
- بوتفليقة يحذر الجزائريين من الفتنة باختراق جهات أجنبية للاحتجاجات - (78)
- الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح - (64)
- قضاء الدار البيضاء يبرئ 60 ألف موزع من تهمة "البيع الهرمي" - (59)
- الخلفي: مراجعة نظام التعاقد تشمل المساواة في الأجر والترقية والترسيم - (50)
- "فرانس تيليكوم" تشن حربا اقتصادية على اتصالات المغرب بإفريقيا - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوق النساء بين المغاربة
الجمعة 08 مارس 2019 - 14:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Hicham الجمعة 08 مارس 2019 - 14:47
أيام الزمن الجميل لا وجود لهاته المصطلحات(حقوق المرأة )
كانت الحياة مبنية على الإحترام المتبادل
لا ننتضر من إقحام إسم حقوق شيء في هادا الجانب
لانها تبقى مجرد كلام لا أكتر
كانت الحياة مبنية على الإحترام المتبادل
لا ننتضر من إقحام إسم حقوق شيء في هادا الجانب
لانها تبقى مجرد كلام لا أكتر
2 - ناصر الجمعة 08 مارس 2019 - 14:47
حقوق المرأة في موجودة في كتاب الله القرآن الكريم وليس في 8 مارس
3 - سارح السلاحف الجمعة 08 مارس 2019 - 14:51
والله جاتني البكية اليوم في الخطبة لأن الله انصف المراءة وأعطاها حقوقها كاملة للذكر مثل حظ الانثيين وأعطى المراءة ترث في سبع حالات أكثر من الرجل وعشرون مرة لايرث فيها الرجل وترث وحدها إنها نعمة عظيمة وهذا رد صريح على من يتهمون الإسلام بظلم المرأة
4 - احمد الجمعة 08 مارس 2019 - 15:03
حقوق.المرءة.هي.تريح.في.داره.اوتربي.ولده.لصفطنه.تخدم.احتيقار.لي.المرءة.توحربون.الاسلم.بطرقتكم
5 - cae الجمعة 08 مارس 2019 - 15:17
إذا كان الشاعر قد قال : » خدعوها بقولهم حسناء » فأنا أقول : خدعوها بالمبالغة في الحديث عن حقوقها مع تغييب كامل للحديث عن الواجبات . وإذا كان الشاعر قد قال بعد ذلك : » والغواني يغرهن الثناء » فأنا أقول : ليست النساء سواء في الانخداع، ذلك أن من النساء من تميز بين من يحاول مخادعتها بزخرف القول وبين من يصدقها القول
6 - حقوق الجمعة 08 مارس 2019 - 15:31
حقوق الإنسان من سوء لأسوء ولا مرأة ولا راجل ولا طفل ولا عجوز ولا هم يحزنون بلا قرف.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6