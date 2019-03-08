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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حقوق النساء بين المغاربة

حقوق النساء بين المغاربة

الجمعة 08 مارس 2019 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Hicham الجمعة 08 مارس 2019 - 14:47
أيام الزمن الجميل لا وجود لهاته المصطلحات(حقوق المرأة )
كانت الحياة مبنية على الإحترام المتبادل
لا ننتضر من إقحام إسم حقوق شيء في هادا الجانب
لانها تبقى مجرد كلام لا أكتر
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2 - ناصر الجمعة 08 مارس 2019 - 14:47
حقوق المرأة في موجودة في كتاب الله القرآن الكريم وليس في 8 مارس
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3 - سارح السلاحف الجمعة 08 مارس 2019 - 14:51
والله جاتني البكية اليوم في الخطبة لأن الله انصف المراءة وأعطاها حقوقها كاملة للذكر مثل حظ الانثيين وأعطى المراءة ترث في سبع حالات أكثر من الرجل وعشرون مرة لايرث فيها الرجل وترث وحدها إنها نعمة عظيمة وهذا رد صريح على من يتهمون الإسلام بظلم المرأة
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4 - احمد الجمعة 08 مارس 2019 - 15:03
حقوق.المرءة.هي.تريح.في.داره.اوتربي.ولده.لصفطنه.تخدم.احتيقار.لي.المرءة.توحربون.الاسلم.بطرقتكم
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5 - cae الجمعة 08 مارس 2019 - 15:17
إذا كان الشاعر قد قال : » خدعوها بقولهم حسناء » فأنا أقول : خدعوها بالمبالغة في الحديث عن حقوقها مع تغييب كامل للحديث عن الواجبات . وإذا كان الشاعر قد قال بعد ذلك : » والغواني يغرهن الثناء » فأنا أقول : ليست النساء سواء في الانخداع، ذلك أن من النساء من تميز بين من يحاول مخادعتها بزخرف القول وبين من يصدقها القول
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6 - حقوق الجمعة 08 مارس 2019 - 15:31
حقوق الإنسان من سوء لأسوء ولا مرأة ولا راجل ولا طفل ولا عجوز ولا هم يحزنون بلا قرف.
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